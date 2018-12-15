Av tüfeğiyle vurulan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
|15 Aralık 2018 16:19
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Eskişehir'de, aileler arasında çıkan silahlı kavga sırasında yolda yürürken başına saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Uluönder Mahallesi'nde 9 Aralık'ta aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında olay yeri yakınlarından geçerken başından vurularak ağır yaralanan Özgür Kaya (13), tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kaya'nın cenazesi, 71 Evler Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Uluönder Mahallesi'nde 9 Aralık'ta aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Metin Tiftik, Ahmet Kıllıoğlu ve olay yeri yakınlarından geçen 13 yaşındaki Özgür Kaya av tüfeği, Refiye Tiftik ise darbedilerek yaralanmıştı.
Kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin T. tutuklanmış, oğlu Yıldırım T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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