İznik'te erik ağaçları kış mevsiminde meyve verdi
|15 Aralık 2018 16:26
|Yazdır
Bursa'nın İznik ilçesinde, erik ağaçları kış mevsiminde meyve verdi.
İznik-Orhangazi kara yolu Kumbaşı mevkisinde Halil İbrahim Gökbulut'a ait bahçedeki erik ağaçlarının meyve vermesi görenleri şaşırttı.
Kasım ayında çiçek açınca ilk şaşkınlığını yaşayan bahçe sahibi ve çalışanları, ağaçların bu çiçeklerini dökeceğini düşündü. Çiçekler zamanla çağla ve meyveye dönünce, erik ağaçları ikinci şaşkınlığı yaşattı.
Bahçe sahibi Halil İbrahim Gökbulut, AA muhabirine, bu duruma şimdiye kadar rastlamadıklarını vurgulayarak, "Kışa girerken bu çok alışılagelmiş değil, hayret verici." ifadelerini kullandı.
Bahçedeki çalışanlardan Neşat Alican da "Büyüklerimize sorduğumuzda İznik'te böyle bir şeyin daha önce olmadığını söylediler. Bu sene aynı ağaçtan ikinciye mahsul alıyoruz. Erik papaz eriği, çok tatlı oluyor. Tadı da aynı yaz aylarındaki gibi.'' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlığını borçlu olduğu bisikletine gözü gibi bakıyor
15 Aralık 2018 17:28
|Polisten Küçük Ali'ye doğum günü sürprizi
15 Aralık 2018 17:00
|Erciyes'te kayak sezonu açıldı
15 Aralık 2018 16:39
|Karnından 2 kilo plastik çıktı!
15 Aralık 2018 16:30
|Eminönü'nde yüzlerce metrelik umut kuyruğu
15 Aralık 2018 16:23
|Personel atanmayan sağlık ocağı kaderine terk edildi
15 Aralık 2018 16:00
|Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
15 Aralık 2018 15:56
|Mühendisliği bırakıp hayallerinin peşinden gitti
15 Aralık 2018 15:23
|'Sosyal medya insanları narsistleştiriyor'
15 Aralık 2018 15:16
|Şehit Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı
15 Aralık 2018 14:36