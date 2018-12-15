KYK Isparta İl Müdürü görevden alındı
Isparta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, genel merkez tarafından görevden alındı.
|15 Aralık 2018 16:33
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Isparta'da bu yıl hizmete açılan KYK'ya ait 4 bin kişilik Murad Hüdavendigar Yurdu ile Isparta Yurdu'nda kalan öğrenciler, geçen hafta eylem yaparak, yurtlardaki asansör arızası, internet bağlantısı, yemek fiyatları gibi sıkıntılarını dile getirdi.
KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ve beraberindeki heyet, olayın ardından kente gelerek incelemelerde bulundu, öğrencilerle görüştü.
Yaşananların ardından KYK İl Müdürü Cumhur İya Kurt, genel müdürlük tarafından görevden alındı.
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