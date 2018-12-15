Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
|15 Aralık 2018 16:42
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 bölücü terörist ise etkisiz hale getirildi.
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