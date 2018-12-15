Çocuk istismarı iddiasına 42 yıl 6 aya kadar hapis istemi
|15 Aralık 2018 16:45
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İzmir'de para verme vaadiyle küçük yaştaki çocukları genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmaya zorladığı ve görüntüleri sosyal medyada yaydığı gerekçesiyle tutuklanan Bulut A. hakkında, 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
Bir video paylaşım sitesinde yayınlanan görüntüler sonrası İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan ve sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Bulut A. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.B.B. hakkında, savcılığın hazırladığı iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Bulut A'nın "çocuğun cinsel istismarına azmettirme'' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, "müstehcen yayınlar üretme ve bunda çocukları kullanma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, "müstehcen yayınları yayma" suçundan da ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.
Görüntüleri çeken kameraman F.B.B'nin ise "çocuğun cinsel istismarına azmettirmeye yardım" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, sanığın "müstehcen görüntülerin üretilmesine yardım" suçundan 5 yıla ve "görüntülerin yayılmasına yardım" suçundan da 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
- Sarkıntılık suretiyle istismar
İddianamede, Bulut A'nın senaryolaştırıp sosyal medyada yayınladığı 18 dakikalık görüntünün incelendiği, 15 yaş altı ya da 15-18 yaşlarında olduğu tespit edilen mağdurlara para karşılığı çeşitli görevler verdiği, mağdurları "sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunma" suçuna azmettirdiği vurgulandı.
Bulut A'nın müstehcen görüntüleri ve sözleri video paylaşım sitesi üzerinden yayınladığının belirtildiği iddianamede, sanığın yüklediği diğer videolarda da müstehcen nitelikli sözlerin bulunduğu belirtildi.
Görüntülerde yer alan diğer mağdurların kimliğinin tespit edilmesi için soruşturmaya devam edildiği bildirildi.
- Olay
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtan, para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptıran ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yaydığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan Bulut A. tutuklanmış F.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Paylaşılan videolara da mahkemece erişim yasagı konulmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler, Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır." ifadesini kullanmıştı.
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