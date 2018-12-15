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Muğla'da firar eden er çaldığı otomobille yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde birliğinden firar ettikten sonra çaldığı otomobille kaçan er tutuklandı.
|15 Aralık 2018 16:48
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Muğla'nın Milas ilçesinde birliğinden firar ettikten sonra çaldığı otomobille kaçan er tutuklandı.
Milas Hava Meydan Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan Ercan K, birliğinden firar etti.
Güneş Mahallesi Yakamoz Caddesi'nde park halindeki bir otomobili çalan Ercan K, yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonundan da parayı ödemeden kaçtı.
Jandarma tarafından yakalanan zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan zanlının, 8 ay önce de hastaneye gittiği sırada yine firar ederek Cumhuriyet Mahallesi Gonca Sokak'ta park halindeki bir aracı çalarak kaçtığı öğrenildi.
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