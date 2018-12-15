Terör örgütü PKK, hamile kalan teröristi infaz etti
|15 Aralık 2018 16:52
|Yazdır
Güvenlik güçlerine teslim olan terörist ifadesinde; örgütün elebaşlarının kadın teröristlerin rızası dışında gelişen cinsel istismar ve tecavüz olaylarında cezayı yine kadın teröristlere kestiğini söyledi.
Güvenlik güçlerine teslim olan Ekrem Piro kod adlı terörist verdiği ifadede, örgüt mensupları arasındaki cinsel istismar ve tecavüzün had safhaya çıktığını, hamile kalan kadın teröristlerin infaz edildiğini, hatta hamile kalan Doğubeyazıtlı bir kadın teröristin idam edildiğine bizzat şahit olduğunu belirtti.
Teslim olan Zana kod adlı bir başka terörist de ifadesinde, kaldıkları kampta Havva kod adlı kadın teröristin hamile kaldığı için öldürüldüğünü, Nevroz, Jiyan ve Berivan kod adlı kadın teröristlerin de kendi rızaları dışında yaşanan ilişki sonrasında hamile kalmaları üzerine sözde örgüt yöneticileri tarafından infaz edildiğini duyduğunu belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar' teröristlere darbe indirdi
15 Aralık 2018 18:41
|FETÖ'den gözaltındaki 2 asker ve 1 doktor tutuklandı
15 Aralık 2018 18:06
|DEAŞ'ın mavi listesinde aranan terörist teslim oldu
15 Aralık 2018 16:56
|Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
15 Aralık 2018 16:42
|İzmir'deki terör operasyonunda 20 kişiden 7'si tutuklandı
15 Aralık 2018 11:29
|Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
15 Aralık 2018 11:26
|Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 5 şüpheli tutuklandı
15 Aralık 2018 11:23
|Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
15 Aralık 2018 10:59
|PYD mağduru Kürtler eve dönecek
15 Aralık 2018 09:26
|FETÖ'cü eski hakim-savcılara ikinci kez ihraç
15 Aralık 2018 08:05