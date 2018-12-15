DEAŞ'ın mavi listesinde aranan terörist teslim oldu
|15 Aralık 2018 16:56
|Yazdır
Terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürüten ve arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödüllü mavi listede bulunan Ayşenur İ. isimli terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, teslim olan teröristle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar' teröristlere darbe indirdi
15 Aralık 2018 18:41
|FETÖ'den gözaltındaki 2 asker ve 1 doktor tutuklandı
15 Aralık 2018 18:06
|Terör örgütü PKK, hamile kalan teröristi infaz etti
15 Aralık 2018 16:52
|Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
15 Aralık 2018 16:42
|İzmir'deki terör operasyonunda 20 kişiden 7'si tutuklandı
15 Aralık 2018 11:29
|Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
15 Aralık 2018 11:26
|Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 5 şüpheli tutuklandı
15 Aralık 2018 11:23
|Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
15 Aralık 2018 10:59
|PYD mağduru Kürtler eve dönecek
15 Aralık 2018 09:26
|FETÖ'cü eski hakim-savcılara ikinci kez ihraç
15 Aralık 2018 08:05