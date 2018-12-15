Chrome'dan internete girenlere önemli uyarı
Android telefon sahiplerini yakından ilgilendirecek önemli bir gelişme oldu. Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome'u Android telefonu üzerinden kullananlar çok yakında tek dokunuşla tüm sekmeleri kapatabilecek.
|15 Aralık 2018 17:08
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9to5Google'ın haberine göre önümüzdeki Chrome versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatmamızı sağlayacak bir düğme ile gelecek.
Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, en alt solda çöp kutusu şeklinde olan bu ikon sizi sekmeleri tek tek kapatma zahmetinden kurtaracak.
Chrome'da normalde sekmeleri bir bir kapatmamız gerekiyor ve bu da kullanıcılar için bugüne kadar can sıkıcı bir durumdu. Ancak son güncelleme, kullanıcıları bu dertten kurtaracağa benziyor.
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