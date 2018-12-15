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Öğretim Üyesi, doktora tezi ödülü'ne layık görüldü

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Faruk Ugranlı, doktora çalışması ile IEEE Türkiye Doktora Tez Ödülü'ne layık görüldü.
15 Aralık 2018 17:13
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Öğretim Üyesi, doktora tezi ödülü'ne layık görüldü

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Faruk Ugranlı, doktora çalışması ile IEEE Türkiye Doktora Tez Ödülü'ne layık görüldü.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Faruk Ugranlı, Haziran 2016'da Doç. Dr. Engin Karatepe danışmanlığında tamamlamış olduğu "Rüzgar Enerji Santralleri Entegre Edilmiş Elektrik Şebekelerinde İletim Hattı Planlaması" isimli doktora çalışmasıyla "2018 IEEE Türkiye Doktora Tezi Ödülü"ne layık görüldü.

Ugranlı, yapmış olduğu doktora tezinde rüzgar enerjisi entegre edilmiş elektrik şebekelerinde mevcut altyapının optimum kullanılmasını ve rüzgar enerji santrallerinden de maksimum faydalanılmasını sağlayacak iletim hattı planlama problemi için yeni yöntemler ve matematiksel çözümler geliştirdi. Bu kapsamda önermiş olduğu planlama metotlarının yer aldığı üç adet makalesi dünyanın saygın yüksek etki faktöre sahip dergilerinde yayımlandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başarılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Ugranlı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Rektör Uzun, "Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de enerji konusu önemli bir yere sahiptir. Fosil yakıtlar yerini artık daha çevreci kaynaklara bırakmaya başlamıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Faruk Ugranlı'nın yaptığı doktora çalışması bu alanda yapılmış önemli çalışmalar arasında yerini almıştır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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