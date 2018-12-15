İçişleri Bakanlığına yeni logo
|15 Aralık 2018 17:18
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İçişleri Bakanlığının kurumsal logosu, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda bakanlıkların kurumsal kimliklerine yönelik çalışmalar yapıldı. Yeni amblem ve logolar, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklarla kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz etmesi için yeniden tasarlandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının logosu da değişti.
İçişleri Bakanlığı logosu, 16 yıldız tarafından çevrelenmiş Türkiye haritası ve içerisinde yerleştirilmiş Türk bayrağı, haritanın hemen üzerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinden oluşuyor. Türkiye Cumhuriyetini ve Atatürk silüetini dairesel olarak çevreleyen 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu temsil ediyor.
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