17 yaşındaki lise öğrencisinden 9 gündür haber yok
|15 Aralık 2018 17:23
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Milas'tan yaşayan 17 yaşındaki bir genç 9 gün önce iş bulup çalışmak amacıyla ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Telefonlara da cevap vermeyen gencin hayatından endişe eden yakınları oğullarının bulunması için vatandaşlardan ve güvenlik güçlerinden yardım istedi.
Edinilen bilgiye ögre; Milas'ın Menteş Mahallesi'nde ikamet eden Gezgin Ailesi'nin 17 yaşındaki oğulları Hüseyin Gezgin, 9 gün önce iş bulup çalışmak amacıyla 'Bodrum'a iş aramaya gidiyorum' diye evden ayrıldı. Gittiği günden bu yana eve gelmeyen ve telefonlara da cevap vermeyen gencin hayatından endişe eden yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunarak oğullarını görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
Hüseyin Gezgin'in başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini belirten yakınları, "Evden iş bulup çalışacağını belirterek ayrıldı. Evden gittiği günden bu yana ne telefonlara cevap verdi ne de bizi aradı. Hüseyin'in hayatından endişe ediyoruz" diye konuştular.
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