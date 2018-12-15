İBB'den tramvay kazasıyla ilgili açıklama
|15 Aralık 2018 17:38
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın vagonlarından bir tanesi raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya sürtmesi sonucu yaşanan kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın vagonlarından bir tanesinin raydan çıkarak karşı yönde gelen başka bir tramvaya sürtmesi sonucu kaza yaşanmıştı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle raydan çıkan vagonun camları kırılmıştı. Yaşanan kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "T1 Hattında Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz aracımız, enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kaymış ve paralelindeki farklı hatta seyir halindeki bir başka yolculu trenin vagonuna arka kısmına hafif bir şekilde temas etmiştir.
Her iki araç farklı yolda 5 km hıza sahip olup kazada bir aracımızın camı çatlamış ve yaralanan olmamıştır. Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan arıza nedeniyle teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Bölgede 14 adet İETT otobüsü ring seferi yapmaktadır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Mülkiyete ilişkin sorunları etap etap çözeceğiz'
15 Aralık 2018 19:14
|MHP'den 3600 ek gösterge açıklaması
15 Aralık 2018 18:01
|Muharrem İnce, seçim çalışmalarına başladı
15 Aralık 2018 17:42
|Akın İpek'in şirketinden fişleme dosyası çıktı
15 Aralık 2018 17:33
|İçişleri Bakanlığına yeni logo
15 Aralık 2018 17:18
|Kocaoğlu: Bazı CHP'liler beni gagalamaya çalışıyor
15 Aralık 2018 17:04
|Hayvancılıkla ilgili 5 yıllık bir plan açıklayacağız
15 Aralık 2018 16:13
|Vali Çağatay'dan Mehmetçik'e moral ziyareti
15 Aralık 2018 16:10
|Enflasyon, öğretmenlerde depresyon etkisi yaratıyor
15 Aralık 2018 16:07
|Erdoğan: Belediyecilik AK Parti'nin işidir
15 Aralık 2018 15:50