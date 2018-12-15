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Muharrem İnce, seçim çalışmalarına başladı

CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 31 Mart seçimlerinde tüm ülkeyi karış karış gezeceğini söyledi.
15 Aralık 2018 17:42
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Muharrem İnce, seçim çalışmalarına başladı

CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 31 Mart seçimlerinde tüm ülkeyi karış karış gezeceğini söyledi. Seçim çalışmalarına Orhangazi'den başlayan İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, bende şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri için sahaya indi. Seçim çalışmalarına Orhangazi'den başlayan İnce, partililer ve Orhangazi Belediye başkan adayı Çetin Çoklar ile birlikte ilçede vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet alanından Hürriyet mahallesine kadar yürüyen İnce, yolda esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Sık sık yolunu kesen vatandaşlar İnce ile fotoğraf çektirmek için birbiri ile yarıştı.

Muharrem İnce, Hürriyet mahallesinde bir kahvehanede vatandaşlara seslendi. Siyasetçinin sokakta bir saat gezdikten sonra nabzı tutabildiğini ifade eden İnce, 'Orhangazi'de gördüğümü söyleyeyim. Bende hep Yalova'da seçmenlere ismiyle hitap ederdim. Bir kere bu on numara. Çetin Çoklar insanlara hep isimleri ile hitap etti. İki, milletin gözlerindeki ışığı gördüm. Yani yanılmam kolay kolay. Bence Orhangazi olmuş. Bu iş olur yani.' dedi. Seçimin ciddi bir iştir. Hiç ucunu bırakmaya gelmez, son ana kadar, dikkatlice çalışmak, ikna işi olduğuna dikkat çeken İnce, 'Anlatmak lazım insanlara. ' diye konuştu.

İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığı sorulan İnce, 'Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul'da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı' dedi.

31 Mart seçimleri için Türkiye'yi karış karış gezeceğini ifade eden İnce; 'Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, bende şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım.' dedi.

İnce, partisine yönelik sorulara ise , 'Parti içi tartışmalara girmeyeceğim' diyerek cevap verdi.

31 Mart mahalli idareler seçimini işaret eden İnce şöyle devam etti; Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimde Belediye başkanlarını seçerek, sadece park yapsın, çöpü toplasın gibi basit bir şey değil. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin Türkiye'yi getirdiği bir nokta var. Türkiye'de et bitti, süt bitti, su bitti, ot bitti, eğitim bitti, dış politika bitti. 5 milyon yabancı var Türkiye sınırları içinde. Suriyelisi, Afkan'ı Iraklısı. Kaçı kayıtlı kaçı kayıtsız belli değil, yol geçen hanı. Türkiye bu kötü gidişattan kurtulması lazım. Eğitim en dipte. Hep söylüyorum yine söyleyeyim, çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığından koruyun diyorum. Türkiye tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Buradan bir çıkış noktası yakalayabiliriz. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz.
İhlas Haber Ajansı
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