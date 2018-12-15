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Ünlü kalp cerrahı ile mimara hırsızlık şoku
İstanbul Kadıköy'de aynı binadaki ünlü kalp cerrahı ile mimarın daireleri hırsızlar tarafından soyuldu.
|15 Aralık 2018 17:46
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Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Maskeli 3 kişi akşam saatlerinde binanın giriş kapısını levyeyle kırarak açtı. Yaklaşık 36 dakika içeride kalan hırsızlar, Prof.Dr. Azmi Hikmet Özler'in evine girdi. Burada yatak odasındaki kasa içerisinde bulunan 1 milyon lira değerindeki mücevher ve dövizi aldılar. Hırsızlar daha sonra mimar Merih Demirli'nin evine girdiler.
Burada da bir miktar mücevher alarak binadan ayrıldılar. Maskeli hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası ihbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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