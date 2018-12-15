Pes dedirten görüntü!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde plakasız motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 3 genç yürekleri ağza getirdi.
|15 Aralık 2018 18:11
|Yazdır
İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Sanayi girişinde, 3 genç cadde üzerinde ilerleyen motosiklette tehlikeli hareketler yaptı.
Gençlerden ikisi motosiklet üzerinde, biri ise diğerlerinin omuzlarında akrobatik hareketler sergiledi.
Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen olay sırasında, motosikletteki gençler uyarılara aldırış etmeden yollarına devam etti.
Bu haber 1,054 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Aktaş Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu
15 Aralık 2018 19:06
|Türkiye'de 4.5 milyon çocuk anne ilgisinden mahrum
15 Aralık 2018 19:02
|Mahmure Ana'nın mirası itfaiyecilere kaldı
15 Aralık 2018 18:58
|Sağlığını borçlu olduğu bisikletine gözü gibi bakıyor
15 Aralık 2018 17:28
|Polisten Küçük Ali'ye doğum günü sürprizi
15 Aralık 2018 17:00
|Erciyes'te kayak sezonu açıldı
15 Aralık 2018 16:39
|Karnından 2 kilo plastik çıktı!
15 Aralık 2018 16:30
|İznik'te erik ağaçları kış mevsiminde meyve verdi
15 Aralık 2018 16:26
|Eminönü'nde yüzlerce metrelik umut kuyruğu
15 Aralık 2018 16:23
|Personel atanmayan sağlık ocağı kaderine terk edildi
15 Aralık 2018 16:00