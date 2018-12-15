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Polisin gizlenerek video çekmesi tepkilere neden oldu

Yön tabelasının arkasına gizlenerek video çeken polise sürücüler tepki gösterdi
15 Aralık 2018 18:16
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Polisin gizlenerek video çekmesi tepkilere neden oldu

Bolu'da, bir trafik polisinin yön tabelasının arkasına gizlenerek elindeki kamerayla sürücüleri çekmesi tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı bir polis memuru, kırmızı ışık uygulaması yapılan Gölyüzü Kavşağı'nda bulunan yön tabelasının arkasına gizlenerek kamerayla sürücüleri çekmeye başladı.

Tabelanın arkasına gizlenen polisi gören sürücüler, önce olayın farkına varamadılar, sonra polis memuruna yaklaştıklarında elinde bir kamera olduğunu fark ettiler. Polis memurunun gizli çekim yaptığını düşünen sürücüler tepki göstererek, cep telefonlarıyla elinde kamera bulunan polisi kayda aldılar.

Polis memurunun görebileceği kadar yakınına gelen bir sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlamasıyla, polis memurunun gizli çekimi yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.


Polisin gizlenerek video çekmesi tepkilere neden oldu
İhlas Haber Ajansı
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