Atandıkları köyde kadınları da okuryazar yaptılar

Şırnak'ın İdil ilçesinin Güzelova köyü Alataş mezrasına atanan 3 kadın öğretmen öğrencilerin yanı sıra köydeki kadınlara da okuma yazma öğretti.

Köy okuluna 3 yıl önce öğretmen olarak atanan Şakir Arıkan ile Ferhan Özcan, çocuklara eğitim vermekle kalmayıp sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüler.

Okulun boyasını yaptıran öğretmenler, sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşan hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan giysi ve kırtasiye malzemeleri ile Alataş mezrasının yanı sıra çevre köylerdeki öğrencilerin de ihtiyaçlarını karşıladı.

Arıkan ve Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında köydeki kadınların da okuryazar olması için çalışma başlattı.

Arıkan'ın görev yerinin değişmesi ile Özcan ve köye okul öncesi öğretmeni olarak atanan Rabia Şahin ve Yağmur Ataş bayrağı devraldı.

3 kadın öğretmen 47 öğrenciye eğitim verirken 2 yılda köydeki 13 kadına da okuma yazma öğretti.

Sertifika alan kadınlar hayaline kavuşurken, yaklaşık 10 kadının daha okuryazar olması için eğitim neferlerinin çabası sürüyor.

"Kurs sayesinde hayalime kavuştum"

6 çocuk annesi Himmet Alptekin (38), AA muhabirine, daha önce okuma yazma öğrenme fırsatının olmadığını söyledi.

"Hocalarımız sayesinde artık okuma yazma biliyoruz. Kurs sayesinde hayalime kavuştum." diyen Alptekin, okuma yazma öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Alptekin, kimi zaman çocukları ile evde ders çalıştıklarını dile getirerek, "Artık gazete okuyabiliyorum, telefon kullanabiliyorum." dedi.

Kanya Yılmaz, kadın öğretmenlerin açtığı kurs sayesinde bu hayaline kavuştuklarını ifade etti.

Yılmaz, "Annem kardeşlerimin bakımı için beni okula gönderemedi. Okuma yazma bilmediğim için ne telefon ne de televizyondan bir şey anlamıyordum. Kursta okuma yazma öğrendik. Artık her şeyi biliyor ve anlıyorum." diye konuştu.

Kadınlar da okuryazar oldu

Öğretmen Ferhan Özcan, kendisinden önce görev yapan öğretmenin yaptığı başarılı çalışmaları arkadaşları ile devam ettirdiğini söyledi.

Her yıl hayırseverler tarafından düzenli olarak gönderilen giysi, bot ve kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıttıklarını anlatan Özcan, köydeki çocukların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra çevre köylerdeki çocuklara da yardım ulaştırdıklarını aktardı.

Özcan, okulu ziyaret eden birçok velinin okuma yazma bilmediğini tespit ettiklerini dile getirerek, okuma yazma seferberliği kapsamında iki yılda 13 kadına eğitim verdiklerini kaydetti.

Okuldaki 47 öğrencinin hiçbirinin daha önce İdil ilçe merkezine gitmediğini tespit ettiklerini aktaran Özcan, "Televizyonda gördükleri pizzanın nasıl bir şey olduğunu soruyorlardı. Onları hem ilçeye hem de pizzacıya götürdük. Bu tür etkinlikler düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Rabia Şahin de okulda çok güzel deneyimler kazandığını, köydeki eğitim seviyesini yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Muhtar Levent Alptekin, okula kadın eli değdiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz çocuklarımıza çok iyi eğitim verirken kadınlarımızı da okuryazar yaptılar. Köydeki okuryazar oranı öğretmenler sayesinde arttı." dedi.