1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar' teröristlere darbe indirdi

Muş'ta, "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı Jandarma Özel Harekat ile komando birlikleri, 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınağı imha etti, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
15 Aralık 2018 18:41
Yazdır
'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar' teröristlere darbe indirdi

Muş'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, içerisinde çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 69 sığınağı imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı birlikler, terörle mücadelede düzenledikleri başarılı operasyonlarla ön plana çıkıyor.

Bölücü terör örgütüne karşı yaz-kış operasyon düzenleyen JÖH ve komandolar, günlerce kırsal alanı didik didik arayarak sığınakları tespit ediyor.

Bu sığınaklarda şimdiye kadar 7 kısa namlulu silah, 20 uzun namlulu silah, 133 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir ton 774 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 kalaşnikof, 3 M-16 silah, 10 tüplü ocak, 28 av tüfeği, 16 tabanca, RPG-7 roketatar, zagros keskin nişancı silahı, 16 el telsizi, 24 bilgisayar, 55 cep telefonu, 12 kilogramlık 109 tüp, 57 piknik tüpü, 313 örgütsel doküman, jeneratör, 35 bin lira, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar", son 2 yılda gerçekleştirdikleri operasyonlarda da 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınak ile içerisindeki patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti.

Gece-gündüz, kar-kış demeden milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör örgütü PKK mensuplarıyla mücadele eden "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", tükenme noktasına gelen teröristlerin adeta korkulu rüyası oldu.

Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK mensuplarını, polis özel harekat ekipleriyle etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan jandarmanın "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadeleyle teröristlere ağır darbe indirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 843 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltındaki 2 asker ve 1 doktor tutuklandı
15 Aralık 2018 18:06		 DEAŞ'ın mavi listesinde aranan terörist teslim oldu
15 Aralık 2018 16:56
Terör örgütü PKK, hamile kalan teröristi infaz etti
15 Aralık 2018 16:52		 Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
15 Aralık 2018 16:42
İzmir'deki terör operasyonunda 20 kişiden 7'si tutuklandı
15 Aralık 2018 11:29		 Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
15 Aralık 2018 11:26
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 5 şüpheli tutuklandı
15 Aralık 2018 11:23		 Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
15 Aralık 2018 10:59
PYD mağduru Kürtler eve dönecek
15 Aralık 2018 09:26		 FETÖ'cü eski hakim-savcılara ikinci kez ihraç
15 Aralık 2018 08:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zam oranlarını ifşa etti, işinden oldu
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
HDP'li Vekil: Yeni Gezi yolda, korkun!
Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu
MHP'den 3600 ek gösterge açıklaması
KYK Isparta İl Müdürü görevden alındı
Çürük raporu alamadı, bayan doktora saldırdı
Chrome'dan internete girenlere önemli uyarı
Ege'de gezilecek yeni rota... Uşak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sen ne işe yararsın acaba 2
tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanılması 1
motosiklet'e emniyet kemeri cezası 1
fatih portakal hakkında suç duyurusu 2
hayal 4
Bira 2
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 4
osmanlı 2
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 2
mahzuni şerif 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam