D-100 karayolu, 17 saat sonra ulaşıma açıldı
Düzce D-100 Karayolu Çoban mevkiinde ana su borusunun patlaması nedeniyle ulaşıma kapatılan karayolu, ekiplerin yaklaşık 17 saatlik çalışması sonrasında tekrar açıldı.
|15 Aralık 2018 18:46
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Düzce D-100 Karayolu Çoban mevkiinde Düzce Belediyesi'ne ait olan ve şehrin Kuzey kısmına su verilmesini sağlayan ana su borusunun dün gece patlaması sonrasında dalçık geçitte ve D-100 karayolunda olası çökme tehlikesine karşı olay sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapatılan yol açıldı.
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 17 saat süren çalışmanın sonrasında ana su borusunu tamir ettiler. İstanbul istikametine trafik saat 16.00 sıralarında tekrar açıldı.
Patlama nedeniyle hizmet verilemeyen 12 mahalleye su ulaştırılmasının ardından, aynı hat üzerinde yaklaşık 300 metre ileride bir patlama daha olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen ekipler sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.
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