Hakkari'de okulun çöken istinat duvarı onarılacak
|15 Aralık 2018 18:54
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Hakkari'de sağanak nedeniyle toprak kayması sonucu çöken okulun istinat duvarının onarılması için çalışma yapılacak.
Kentte son günlerde etkili olan sağanak sonucu toprak kaymaları meydana geldi.
Kıran Mahallesi'ndeki Kız İmam Hatip Lisesi yakınındaki toprak kayması sonucu da lise bahçesinin istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.
Pansiyona da zarar veren duvarın onarılması amacıyla çalışma yürütülecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, istinat duvarının pansiyon tarafındaki kısmında çökme olduğunu belirtti.
İnşaatın bir süre önce tamamlandığını belirten Gür, "Çökme nedeniyle pansiyonun lavabosunda da hafif hasar oluştu. Duvar yüklenici firmanın sorumluluğunda bulunuyor. Bununla ilgili işlemleri yaparak duvarın onarılması için çalışma yapılacak." dedi.
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