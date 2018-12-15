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Türkiye'de 4.5 milyon çocuk anne ilgisinden mahrum

Hacettepe Üniversitesi ve Geleceğe Dokunan Anneler proje ekibinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda, 23 milyon çocuk nüfusu bulunan Türkiye'de 4.4 milyon çocuğun 'duygusal ihmal'e maruz kaldığı tespit edildi.
15 Aralık 2018 19:02
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Türkiye'de 4.5 milyon çocuk anne ilgisinden mahrum

Çocuklukta yaşanan duygusal ihmal uzun dönemde hem çocuk hem toplum üzerinde derin yaralar açıyor. Bu da Kaliforniya'daki Salk Enstitüsü genetikbilimcisi Fred Gage ve arkadaşları tarafından fareler üzerinde yapılan çalışma ile kanıtlandı. Araştırma doğum sonrasında anne ilgisinin yavruların DNA'sını değiştirdiği sonucunu ortaya koydu.

Sosyal girişim markası Phoca'nın kurucusu Aslı Özdemir liderliğindeki 'Geleceğe Dokunan Anneler' (GEDA) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile 23 milyon çocuk nüfusu bulunan Türkiye'de 4.4 milyon çocuğun 'duygusal ihmal'e uğradığı açıklandı.

Bu anlamda Geleceğe Dokunan Anneler, 'duygusal ihmal' konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak üzerine çalışma başlattı. Anne eliyle geleceğe dokunmak ve bu doğrultuda duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek isteyen proje ekibi, yapacakları çalışmalar ile güçlü, pozitif bir toplum yaratmayı da hedefliyor.

0-6 yaş arası çocuğa sahip anneleri hedef alan projenin akademik ekibi tarafından oluşturulan eğitim programları eşliğinde seminerler düzenleniyor ve ayrıca online destek sistemleri ile de tüm merak edilen konula hakkında bilgi akışı sağlanıyor.

"İSTİSMARI BİLİYORUZ AMA İHMALİ BİLMİYORUZ"

Bu proje ile toplumda sürdürülebilir bir fayda yaratmak istediklerini vurgulayan Geleceğe Dokunan Anneler'in kurucusu Aslı Özdemir, "Ben her zaman çocuklarla ilgili bir proje yapmak istiyordum. Kendi adımıza bir projemiz olsun istedim. Arkadaşlarımızla 'çocuklar için neler yapabiliriz' diye araştırırdık. Bu anlamda Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği yapmak istedik. Yurtdışında sosyal sorumluluk projeleri oluşturan bir platformdan yardım alarak yola çıktık. Türkiye'de anlaşılmamış ve havada kalmış bir mesele olan ihmal konusunu ele aldık. İstismarı biliyoruz ama ihmali bilmiyoruz. İstismar haberlerine baktığımızda onların da çocukluklarında ihmal edildiği gerçeği ile karşılaşıyoruz" dedi.

ANNELERİN YÜZDE 59'U 'İHMAL' KONUSUNDA BİLGİSİZ

"Türkiye'deki temel sorun 0-6 yaş arasında yaşanan ihmal" diyerek sözlerine devam eden Özdemir, "Bu anlamda Hacettepe Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmihan Artan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Özmert ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç'in yer aldığı bir akademik kurulumuz var. 600 anne ile yaptığımız ankette yüzde 59'unun ihmal konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı sonucuna ulaştık. Şu an 3 il üzerinden ilerlesek de ilerleyen zamanlarda Doğu Anadolu'da eğitimler vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJEYİ RADARA ALDI

Proje ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) da ilgilendiğini ifade eden Özdemir, projenin ilk ayağının anneler olmasına karşın sonraki dönemlerde öğretmenler ve bakım verenlerin de bu projeye entegre edilebileceğinin altını çizdi.

Proje, tamamen doğal malzemeler kullanarak üretilen çocuk giyimine yönelik sosyal girişim markası 'Phoca' ürünlerinin satışından elde edilen gelir tarafından fonlanıyor.
DHA
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