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Aktaş Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'daki Aktaş Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu.
15 Aralık 2018 19:06
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Aktaş Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki, Türkiye ile Gürcistan sınırı arasında yer alan yaklaşık 27 bin metrekare alana sahip Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kenarbel köyü kıyısında bulunan Aktaş Gölü'nün donması üzerine köy sakinleri, buz tabakalarını baltalarla kırarak, hayvanlarının su ihtiyaçlarını gideriyor. Su ihtiyaçlarını karşılamak için Aktaş Gölü üzerine konan karabataklar da ilginç görüntüler oluşturdu.

Kenarbel Köyü Muhtarı Serkan Akgün, bu yıl gölün geçen yıla göre 1 ay daha geç donduğunu belirterek, "Bu yıl hava şartları daha iyi gidiyor. Mevsimler yıl geçtikçe daha da değişiyor. Aktaş Gölü tamamen buzla kaplandı. Gölün ortasında adalarımız var. Bizler oradan atlı kızaklarla kum ve ot getiriyoruz.

Köyümüzün çeşmesi, hayvanları sulamamız için yetersiz geldiği için, gölün buzlarının kırarak hayvanlarımıza su veriyoruz. Köylülerimiz imece usulü akşam ve sabah gölün buzunu baltayla kırarak, hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyorlar. Nesli tükenmekte olan Karabataklar da baharla birlikte köyümüze geliyor, gölün donmasıyla birlikte başka yerlere göç ediyorlar" diye konuştu.

Türkiye'yi Kafkaslar ve Orta Asya'ya bağlayan önemli güzergahlardan Çıldır-Aktaş Karayolu üzerinde bulunan deniz seviyesinden 2 bin 159 metre yükseklikteki Mozaret Dağı da TIR sürücülerine geçit vermiyor. Yolların buzlanması ile birlikte çok sayıda TIR, kayarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Aktaş Sınır Kapısı'ndan geçerek Azerbaycan'dan İran'a gittiğini söyleyen bir TIR şoförü, "Yolun buz tutmasından dolayı zincirsiz çıkamadım. Şimdi zincir takıyorum. Yolu tuzlasalar çok iyi olur" dedi.

DHA
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