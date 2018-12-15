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40 deneyimli doktor yurdun dört bir yanına 'hayat' veriyorlar

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görev yapan yaklaşık 40 deneyimli doktor "zor" ameliyatları gerçekleştirebilecek deneyimli doktorların yetişmesi için iş birliği yaparak farklı illerdeki operasyonlara katılıyor.
15 Aralık 2018 19:10
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40 deneyimli doktor yurdun dört bir yanına 'hayat' veriyorlar

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görev yapan yaklaşık 40 deneyimli doktor, hem hastaların hayata tutunabilmeleri hem de genel cerrahi alanındaki "zor" ameliyatları gerçekleştirebilecek deneyimli doktorların yetişmesi için iş birliği yaparak farklı illerdeki operasyonlara katılıyor.

İstanbul'da 25 yıl önce yerel bir dernek olarak kurulan Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneğinin üyeleri, cerrahların en çok zorlandığı hepato pankreato (pankreas) operasyonunu belli bir sayının üzerinde yapan Gaziantep, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Erzurum, Malatya ve Bursa gibi şehirlere gönüllü olarak giderek, ameliyatlara destek veriyor.

Bu alanda deneyimli doktorların yetişmesi için çaba gösteren tecrübeli hekimler, ihtiyaç olması halinde uzaklık gözetmeksizin çağrıldıkları merkezlere giderek, hastalara şifa dağıtıyor.

Aralarında, yeterlilik sınavı olan "Avrupa Board"da başarılı 3 Türk cerrahın da yer aldığı gönüllü doktorlar, kendilerinden daha iyi doktorları yetiştirebilmek anlayışıyla hareket ediyor.

Son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Can'ın da dahil olduğu ekip, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Iraklı bir hastayı, Türkiye'de pankreasta nadir olarak yapılan kapalı yöntemle ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı ve GAÜN Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel cerrahinin zor bir alan olduğunu, hepato pankreato cerrahisinin ise çok daha zor bir dal olduğunu söyledi.

Bu alandaki ameliyatların, diğer ameliyatlara göre teknik olarak daha zor ve uzun sürdüğünü anlatan Balık, Türkiye'de bu konuda çok hasta olduğunu dile getirdi.

Balık, bu alanda çok daha fazla cerraha ihtiyaç olduğunu belirterek, bu alandaki boşluğu ilk gören, bunun geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyan kişinin Prof. Dr. Ali Uras olduğunu vurguladı. Balık, derneğin temelinin 1989 yılında İstanbul Üniversitesinde Hepato Pankreato Cerrahi Biliminin kurulmasıyla atıldığını bildirdi.

"Gönül vermiş insanlara destek oluyoruz"

Çeyrek asırlık bir dernek olarak Türkiye'nin 9 kentinde merkezler belirlediklerini, pankreas cerrahisi konusunda eğitimler verdiklerini dile getiren Balık, şöyle konuştu:

"Gaziantep, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri, Erzurum ve Malatya gibi illerde merkezlerimiz var. Bu alana meraklı meslektaşlarımız ameliyatlara iştirak ederek 6 ay veya 1 yıl eğitim alıyor. Meslektaşlarımız buradan ayrıldıktan sonra da deneyimli cerrahların yanlarında olmalarını istiyor. Bu durumda çalıştıkları kurumda hastalarını hazırlıyorlar, deneyimli hocalardan biri oraya gidiyor ve birlikte ameliyatları yapıyorlar. Bu işe gönül vermiş insanlara destek oluyoruz. Bütün vakaların bir merkeze gönderilmesi ve orada ameliyat edilmesi ülkemiz açısından olabilecek bir durum değil. Çünkü büyük bir ülkeyiz. Belli merkezlerde bu ameliyatların yapılması gerekiyor. O yüzden o merkezlerde yetişmiş ve deneyimli kişilerin olması gerekiyor. Dernekte bu şekilde doktorlara destek veriyor. "

Balık, dernek olarak misyonlarının insanları yetiştirmek olduğunu, hem teorik hem de pratik açıdan bilgi verdiklerini ifade ederek "Bu alanda yetkin insanların yetişmesine yardımcı olmak istiyoruz. Sonuçta yetiştirdiğiniz kişi bu ülke için katma değerdir. Mutlaka birilerine faydası olacaktır. Bunun tabii ki bir manevi hazzı vardır." dedi.

"İyi yetiştirmezseniz, o eksik yetiştirdiğiniz kişiye muhtaç kalabilirsiniz"

Şu anda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görevli yaklaşık 40 cerrahın talep gelmesi durumunda farklı şehirlere giderek ameliyatlara katıldığını anlatan Balık, şunları kaydetti:

"En çok yardım eden üniversitelerden biri Gaziantep Üniversitesidir. Mesela bir devlet hastanesinde bir cerrah sıkıntı yaşadığı zaman bize telefonla ulaşıyor. Hastanemizde bu alanda 6 kişi çalışıyor. Birisi mutlaka müsait oluyor ve hemen yardıma gidiyoruz. Hastayı apar topar buraya gönderin demekten ziyade biz gidiyoruz. Hiçbir hekimin hastasında en ufak sorun çıkmasını istemez. Bir öğretim üyesinin yapacağı en büyük yatırım ve bu ülkeye vereceği en büyük hizmet, kendisinden daha iyi birisinin yetişmesini sağlamaktır. Kendisine hizmet eden değil, hizmet eden birisinin olmasını öngörmesi lazım. İyi bir insan yetiştirmezseniz, o eksik yetiştirdiğiniz kişiye muhtaç kalabilirsiniz."

Gülhane Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Can da yeni başlangıç yapmaya çalışan ve hevesli meslektaşlarıyla değişik platformda bir araya geldiklerini belirtti.

Farklı hastanelerde gerçekleştirilen birçok ameliyata katıldığına dikkati çeken Can, "Meslektaşlarıma destek için hep gittim. Özellikli ameliyatlarda yanlarında olmamızı istiyorlar, biz de seve seve geliriz diyoruz ve gidiyoruz. Azerbaycan ve Özbekistan'da pankreas ve karaciğer ameliyatlarına katıldım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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