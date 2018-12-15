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İsmiyle dikkati çeken mahalle: 'Dont'

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mahallenin ismi olan Dont yazılı levha, Fethiye-Antalya karayolunda seyahat edenlerin ilgisini çekiyor.
15 Aralık 2018 20:21
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İsmiyle dikkati çeken mahalle: 'Dont'

Dont, Muğla'nın 2014'te büyükşehir olmasıyla kurulan Seydikemer'in 65 mahallesinden biri. Kışın fazla insanın bulunmadığı, sıcaklarda yayla olarak da kullanılan mahallenin nüfusu yaz aylarında 2 bini geçiyor.

Fethiye-Antalya kara yolunun 60 ve 65'inci kilometreleri arasında yer alan "Dont" levhası ise seyahat edenlerin ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, levha önünde durarak çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor. Paylaşılan fotoğrafların altına yazılan yorumlardan bazıları da okuyanları gülümsetiyor.

Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seydikemer'in, Muğla'nın en genç ilçesi olduğunu söyledi.

"Dont tabelası ilçemizden daha bilinir hale geldi"

İlçenin 65 mahalleyle 60 bin nüfusa sahip olduğunu bildiren Türkan, "Seydikemer, Muğla'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçe. İlçenin mahallelerinden olan Dont, ismiyle dikkat çekiyor. Fethiye-Antalya kara yolunda bölgeyi ziyaret ede gelen herkesin ilgisini çekiyor. Dont levhası ilçemizden daha bilinir hale geldi." dedi.

Dont Mahallesi'nin Seydikemer'in tanınırlığına da katkı sağladığını ifade eden Türkan, şunları kaydetti:

"Seydikemer tarihi ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir ilçe. Özellikle Saklıkent Milli Parkı ilçe sınırları içerisinde. Her yıl 500 bin üzerinde yerli ve yabancı turist Saklıken'i ziyaret ediyor. Bunun dışında Letoon ve Tlos Antik kentleri de UNECSO dünya miras listesinde yer alıyor. Kültür turizme önem verenlerin Seydikemer'den tat alacağına inanıyorum."

Dont Mahalle Muhtarı Mustafa Köse de "Aslında Dont, Fethiye'de 200 asırlık geçmişi olan bir mahalle idi. Buranın adını yaklaşık 25 yıl önce Esenköy olarak değiştirdiler. 2014 senesinde köylerin mahalle yapıldığı düzenleme getirilince biz de atalarımızın verdiği bu adı yaşatmak için Seydikemer ilçemizde bu yayla yerine Dont adıyla mahallemizi kurduk." dedi.

"Bedava tanıtımımız oluyor"

Kendisinin sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade eden Köse, "Gençlerin elinde görüyorum telefonları. Onlardan duyuyorum. Mahallemizin bu kadar meşhur olduğunu gençlerden öğrendim. Bundan dolayı mutluyum. Bedava tanıtımımız oluyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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