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Kaymakamdan öğrencilere ders gibi kaza anısı

Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin kendisini ziyaret eden öğrencilere geçirdiği kazayı anlatarak, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde burnu bile kanamadan kazadan kurtulduğunu söyledi
15 Aralık 2018 20:46
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Kaymakamdan öğrencilere ders gibi kaza anısı

Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin kendisini ziyaret eden öğrencilere geçirdiği kazayı anlatarak, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde burnu bile kanamadan kazadan kurtulduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı hedefleri kapsamında İçişleri Bakanlığının "Bu yolda hep birlikteyiz" sloganıyla hayata geçirilen projesi ile öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatan jandarma trafik timleri, uygulamalı ve simülasyonlu eğitim verdikleri öğrencilerle birlikte Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'i ziyaret etti. Jandarmalar, proje hakkında bilgi verdikleri Kaymakam Şahin'e projeye sağlanan destek nedeniyle teşekkür etti.

Ziyarette öğrencilere emniyet kemerinin önemi ile ilgili uyarılarda bulunan Şahin başından geçen bir kazayı anlatarak, "Kazalarda ölüm riskini azaltmak anlamında emniyet kemeri çok önemli. Zaten denemelerle de bunu görmüş oldunuz. Ben de yaptığım bir kazadan emniyet kemerim takılı olduğu için burnum bile kanamadan kurtuldum. Arabam takla atmıştı ama ben Allah'a şükür burnum kanamadan kurtuldum. Bu yüzden emniyet kemeri çok önemli" diye konuştu.

Kaymakam Şahin'in konuşmasını pür dikkat dinleyen çocuklar ise emniyet kemerini takma sözü vererek, ailelerini de emniyet kemeri konusunda uyaracaklarını söyledi.

Ziyarette Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, bazı öğretmen ve idareciler de yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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