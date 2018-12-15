Malatya'da Yalçın Koreş ortaokulu 'Beslenme Dostu' projesi kapsamında okul kantininde meyve satışı yapıyor.

Okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı proje kapsamında Yalçın Koreş ortaokul kantininde meyve satılmaya başlandı.

Proje hakkında bilgi veren Yalçın Koreş Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Temel Denizer, " Beyaz Bayrak unvanını alan 'Beslenme Dostu' projesine başvurabiliyor. Beyaz Bayrak unvanını alınca, 'Temiz Okul' projesini gerçekleştirdik, hemen bunun ardından 'Beslenme Dostu' projesine geçtik. Malatya'da okul kantinlerinde meyve satışı yapan yok. Mevsimlik meyveleri, Organik ve doğal yiyecekleri çocuklara yedirmeye çalışıyoruz. Yalçın Koreş Ortaokulu olarak Belenme Dostu projesi adı altında sağlıklı beslenmek için manav reyonumuzu, kantin görevlilerimizle görüşerek açtık. Okuldaki öğrencilerimiz ve velilerimiz okul kantininde sağlıklı ve doğal beslenme ile ilgili olumlu katkılar sağladılar. Kantin görevlilerimiz de önemli bir görev üstlendi. Bu konuda çalışmamız yine devam ediyor. Öğrencilerimizden yoğun bir katılım var, öğrencilerin meyvelere ilgisi yoğun. Günde iki kez reyon dolduruluyor. Biz de bu konuda gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. Hem doğal olması, hem taze olması amacıyla kontrollerimizi sağlıyoruz ve öğrencilerimiz bu imkandan yararlanıyorlar. Bu konuda birçok yerden olumlu tepkiler de alıyoruz.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ercan Ersoy ise hazır gıdaların yoğun olarak tüketildiği bir ortamda çocukların meyve ağırlıklı beslenmeye yönlendirilmesinin faydalı olacağını ifade ederek, "Milli Eğitim bu konularda ön ayak olması gerçekten bizim açımızdan sevindirici bir şey. Cips'ler, hazır gıdalar, pizza, hamburger gibi sağlıksız gıdalarla ve bunların açtığı sağlık sorunlarının önüne geçmek için bu yaşta bilinçli beslenmeye yönlendirmek ve meyve ağırlıklı beslenmeye ön ayak olduğumuz için halkımız adına da çok sevinçliyiz. Bu konuda Milli Eğitim'in verdiği katkılarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.