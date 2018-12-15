Üniversite öğrencileri köy okullarına umut oluyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü tarafından "Çocuğuma Dokunma" kampanyası adı altında tiyatro gösteri gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitim gören çocukların sahne aldığı tiyatro gösterisine vatandaşlar bilet almak yerine kitap bağışlayarak girdi.

AKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve gönüllüler ile birlikte binden fazla katılımın olduğu etkinlik ile gerçekleştirilen yardım kampanyasına 5 binden fazla kitap bağışlandı.

Çocuk istismarına farkındalık oluşturmak ve köy okullarına her zaman ellerinden gelen desteği göstereceklerini belirten Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü Akademik Danışmanı Yar. Doç. Dr. Fikret Yaman; "Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde çocuk istismarı ve çocuk ölümleri sayısında bir artış gözlemlemekteyiz. Çocuk İstismarına farkındalık oluşturmak için 'Çocuğuma Dokunma" adlı bir etkinlik düzenledik. Şairinde dediği gibi "Bizim zamanınızda yollar bozuk, paralar bozuk, musluklar bozuk ama insanlar sağlamdı' sözü günümüzde ne yazık ki 'Yollar sağlam, musluklar sağlam ama insanlar bozuk' şekline dönüştü. 4-5 yaşında ki öğrencilerimiz tiyatro gösterisi yapıyorlar ve bu tiyatro gösterileri ile çocuk istismarına uğrayan arkadaşlarına,kardeşlerine destek olmayı amaçlıyorlar. Programımıza giriş olarak da 3 tane kitap getirmelerine söyledik katılımcılarımıza. Sağolsun onlarda 3 tane kitap getirdiler ve şuanda 3 binden fazla kitap toplandı" dedi.

Projenin çözüm ortağı okul öncesi öğretmeni Seda Seçer, projenin çocukları ve velileri bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Seçer; "Bu bir sosyal sorumluluk projesi çocuklara ve velilerimize hedef kitleye ulaşmasını düşünüyoruz. Onları bilinçlendirmek adına yapılan bir proje. Öğrencilerim tiyatro gösterisi yapacaklar ve bunun bilincinde olduğunu anne ve babalarına yansıtacaklar. Burada anne ve babaları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımıza da biz bu konuyu yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak biz bu konuyu aşıladık. Onların hayatlarına yansıtmalarını düşündük" dedi.