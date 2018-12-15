1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite öğrencileri köy okullarına umut oluyor

Çocuğuma Dokunma adlı tiyatro oyununu bilet yerine kitap bağışlayarak izlediler
15 Aralık 2018 21:01
Yazdır
Üniversite öğrencileri köy okullarına umut oluyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü tarafından "Çocuğuma Dokunma" kampanyası adı altında tiyatro gösteri gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitim gören çocukların sahne aldığı tiyatro gösterisine vatandaşlar bilet almak yerine kitap bağışlayarak girdi.

AKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve gönüllüler ile birlikte binden fazla katılımın olduğu etkinlik ile gerçekleştirilen yardım kampanyasına 5 binden fazla kitap bağışlandı.

Çocuk istismarına farkındalık oluşturmak ve köy okullarına her zaman ellerinden gelen desteği göstereceklerini belirten Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü Akademik Danışmanı Yar. Doç. Dr. Fikret Yaman; "Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde çocuk istismarı ve çocuk ölümleri sayısında bir artış gözlemlemekteyiz. Çocuk İstismarına farkındalık oluşturmak için 'Çocuğuma Dokunma" adlı bir etkinlik düzenledik. Şairinde dediği gibi "Bizim zamanınızda yollar bozuk, paralar bozuk, musluklar bozuk ama insanlar sağlamdı' sözü günümüzde ne yazık ki 'Yollar sağlam, musluklar sağlam ama insanlar bozuk' şekline dönüştü. 4-5 yaşında ki öğrencilerimiz tiyatro gösterisi yapıyorlar ve bu tiyatro gösterileri ile çocuk istismarına uğrayan arkadaşlarına,kardeşlerine destek olmayı amaçlıyorlar. Programımıza giriş olarak da 3 tane kitap getirmelerine söyledik katılımcılarımıza. Sağolsun onlarda 3 tane kitap getirdiler ve şuanda 3 binden fazla kitap toplandı" dedi.

Projenin çözüm ortağı okul öncesi öğretmeni Seda Seçer, projenin çocukları ve velileri bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Seçer; "Bu bir sosyal sorumluluk projesi çocuklara ve velilerimize hedef kitleye ulaşmasını düşünüyoruz. Onları bilinçlendirmek adına yapılan bir proje. Öğrencilerim tiyatro gösterisi yapacaklar ve bunun bilincinde olduğunu anne ve babalarına yansıtacaklar. Burada anne ve babaları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımıza da biz bu konuyu yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak biz bu konuyu aşıladık. Onların hayatlarına yansıtmalarını düşündük" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,106 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor
15 Aralık 2018 18:26		 Atandıkları köyde kadınları da okuryazar yaptılar
15 Aralık 2018 18:21
Öğretim Üyesi, doktora tezi ödülü'ne layık görüldü
15 Aralık 2018 17:13		 Artuklu Üniversitesi iddialara yanıt verdi
15 Aralık 2018 15:31
Akıcı ve güzel konuşma problemine 'tekerlemeli' çözüm
15 Aralık 2018 15:10		 Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz 7 bin kaynak kitap
14 Aralık 2018 15:40
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil
13 Aralık 2018 02:03		 Fırat Üniversitesi eğitim uçağı aldı
12 Aralık 2018 22:23
Türkiye en çok eğitimi önemsiyor
12 Aralık 2018 21:32		 Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı
12 Aralık 2018 18:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zam oranlarını ifşa etti, işinden oldu
Polisin gizlenerek video çekmesi tepkilere neden oldu
MHP'den 3600 ek gösterge açıklaması
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
HDP'li Vekil: Yeni Gezi yolda, korkun!
KYK Isparta İl Müdürü görevden alındı
Chrome'dan internete girenlere önemli uyarı
14 yıllık davadan sonra, Mahmure Ana'nın mirası 263 itfaiyeciye kaldı
Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 1
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 1
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
16.12.2018 beşiktaş vs trabzonspor maçı 3
tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanılması 1
Bira 1
mahzuni şerif 1
reklam 1
yemek henüz pişmeden biten tüp 1
fatih portakal hakkında suç duyurusu 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam