Bakan Turhan: Müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki tren kazasının sebebine ilişkin incelemelerin çok yönlü devam ettiğini belirterek, "Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 125 üniversitenin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlığının bütçesi üzerinde konuşmasına başlamadan önce, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz alarak, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Turhan'ı istifaya davet etti.

Turhan, kürsüye geldiği sırada da CHP'li milletvekilleri, ellerinde "istifa" yazılı dövizleri kaldırarak "istifa" diye bağırdı. AK Parti'li milletvekilleri de bu sırada ayağa kalkarak, Turhan'a alkışla destek verdi. AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşanması üzerine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Bu sırada CHP milletvekilleri Genel Kurul'dan ayrıldı.

Turhan'ın konuşması sırasında CHP sıralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP sıralarında Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve yanlarında birer milletvekili Genel Kurul'da bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kazayla ilgili herkesin çok üzgün olduğunu ifade etti.

Zengin, "Vefat edenler karşısında bizim muhalefetten daha az üzüldüğümüzü söyleyemeyiz. Şov yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bir, iki arkadaşımız pankart açabilir ama bu tür eylem yapmak İçtüzüğe de aykırı. Bu manada eylem olacaksa, bireysel olmasının anlamı vardır. Sordukları soruların cevabını dinlemelerini arzu ederdim." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, kazanın bütün yurttaşların vicdanında önemli yaralar açtığını belirtti.

Çorlu kazasından kısa süre sonra bu kazanın meydana gelmesinin önemli sorulara yol açtığını savunan Gök, Bu travmanın bir an önce atlatılması gerekir. Tren gibi güvenli bir yolculuk alanını insanların sorgulamasına meydan vermeden gerekli tedbirler alınmalı." dedi.

Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Perşembe sabahı Ankara'da yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Mecliste bu kazayla ilgili yoğun bir müzakere yaşandığını dile getiren Turhan, bu değerlendirmeleri ve insani hassasiyeti çok kıymetli bulduğunu ve dikkatle takip ettiğini bildirdi.

Turhan, "Odaklandığımız nokta insan hayatı ve güvenliğidir. Bu çerçevede kazanın sebebine ilişkin incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gereken yapılacaktır." diye konuştu.