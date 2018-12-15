TBMM'de 'istifa' protestosu gerilimi
TBMM genel kurulunda, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, CHP'li Milletvekilleri "İstifa" sloganları attı ve "İstifa" yazılı dövizler açtı. CHP Milletvekillerine, AK Partili milletvekilleri alkışlayarak karşılık verdi. Birleşime beş dakika ara verildi.
|15 Aralık 2018 21:11
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Meclis Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşmak için kürsüye çıktığı sırada 'istifa' yazılı dövizler açtı.
Ulaştırma Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüye çıkan Bakan Turhan konuşmasına başladığı sırada CHP'li milletvekilleri bu kez de 'istifa' sloganı attı.
AK Parti milletvekilleri ise CHP'lilerin protestolarına alkışla cevap verdi. Yaşanan bu olay sonrası birleşime beş dakika ara verildi.
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