Türk askeri, orayı 24 saat izliyor
Terör örgütü PKK/YPG yönetimindeki bölge, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyor
|15 Aralık 2018 21:16
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Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilmesi planlanan harekat öncesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Ayn El Arap'ta sessizlik sürüyor.
Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede zaman zaman sınır hattındaki askeri birlikler devriye atıyor.
Suriye tarafında yaşanan haraketlilik sınır birlikleri tarafından 24 saat kameralarla gözetleniyor.
Ayn El Arap'ta bölgeye hakim yükseklikte olan Miştenur Tepesinde ise terör örgütüne ait zırhlı araçlar yer alırken gözetleme kulelerinde de hareketlilik yaşanıyor.
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