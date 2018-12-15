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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gürcistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Salome Zurabişvili'nin göreve başlama törenine katılacak
15 Aralık 2018 21:26
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Gürcistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Salome Zurabişvili'nin yarın düzenlenecek göreve başlama törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, yarın Gürcistan'ın Telavi kentine gidecek.

Oktay, 28 Kasım'da Gürcistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı seçilen Salome Zurabişvili'nin göreve başlama ve yemin törenine katılacak.

Devlet başkanları ve temsilcilerine verilecek resmi akşam yemeğine de katılacak Oktay'ın ziyaretinde, Türkiye ve Gürcistan ilişkilerinin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay, törenlere katılan bölge ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Anadolu Ajansı
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