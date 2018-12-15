1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari'de doçka silahı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda doçka silahı ve buna ait mühimmat bulundu.
15 Aralık 2018 21:41
Yazdır
Hakkari'de doçka silahı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda doçka silahı ve buna ait mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda, doçka silahı, doçka sehpası ile silaha ait 200 mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,344 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay, kararlarda yol gösterecek, ByLock'un teknik analizini çıkardı
15 Aralık 2018 21:36		 Boydak'ların FETÖ'ye desteği gerekçeli kararda
15 Aralık 2018 20:16
Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
15 Aralık 2018 20:01		 'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar' teröristlere darbe indirdi
15 Aralık 2018 18:41
FETÖ'den gözaltındaki 2 asker ve 1 doktor tutuklandı
15 Aralık 2018 18:06		 DEAŞ'ın mavi listesinde aranan terörist teslim oldu
15 Aralık 2018 16:56
Terör örgütü PKK, hamile kalan teröristi infaz etti
15 Aralık 2018 16:52		 Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
15 Aralık 2018 16:42
İzmir'deki terör operasyonunda 20 kişiden 7'si tutuklandı
15 Aralık 2018 11:29		 Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
15 Aralık 2018 11:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zam oranlarını ifşa etti, işinden oldu
Polisin gizlenerek video çekmesi tepkilere neden oldu
MHP'den 3600 ek gösterge açıklaması
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
HDP'li Vekil: Yeni Gezi yolda, korkun!
KYK Isparta İl Müdürü görevden alındı
Chrome'dan internete girenlere önemli uyarı
14 yıllık davadan sonra, Mahmure Ana'nın mirası 263 itfaiyeciye kaldı
Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 1
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 1
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 2
16.12.2018 beşiktaş vs trabzonspor maçı 3
tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanılması 1
Bira 1
mahzuni şerif 1
reklam 1
yemek henüz pişmeden biten tüp 1
fatih portakal hakkında suç duyurusu 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam