Hakkari'de doçka silahı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda doçka silahı ve buna ait mühimmat bulundu.
|15 Aralık 2018 21:41
|Yazdır
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda doçka silahı ve buna ait mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda, doçka silahı, doçka sehpası ile silaha ait 200 mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bu haber 1,344 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yargıtay, kararlarda yol gösterecek, ByLock'un teknik analizini çıkardı
15 Aralık 2018 21:36
|Boydak'ların FETÖ'ye desteği gerekçeli kararda
15 Aralık 2018 20:16
|Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
15 Aralık 2018 20:01
|'Alparslanlar' ve 'Kılıçlar' teröristlere darbe indirdi
15 Aralık 2018 18:41
|FETÖ'den gözaltındaki 2 asker ve 1 doktor tutuklandı
15 Aralık 2018 18:06
|DEAŞ'ın mavi listesinde aranan terörist teslim oldu
15 Aralık 2018 16:56
|Terör örgütü PKK, hamile kalan teröristi infaz etti
15 Aralık 2018 16:52
|Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
15 Aralık 2018 16:42
|İzmir'deki terör operasyonunda 20 kişiden 7'si tutuklandı
15 Aralık 2018 11:29
|Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
15 Aralık 2018 11:26