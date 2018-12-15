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Yıldıztepe yeni yatırımlarla ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe, 5 yılda yapılan yaklaşık 100 milyon liralık yatırımın ardından kayak sezonunun açılması için gün sayıyor.
15 Aralık 2018 21:46
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Yıldıztepe yeni yatırımlarla ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe, 5 yılda yapılan yaklaşık 100 milyon liralık yatırımın ardından kayakseverleri bekliyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan ve uzunlukları 300, 2400 ve 4500 metre olan 3 piste sahip kayak merkezi, yapılan yeni yatırımlarla misafirlerine daha iyi hizmet verecek.

Doğal güzelliğiyle de çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin, kış tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir tatil yaşatması hedefleniyor.

Ilgaz Kaymakamı Muhammet Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldıztepe'nin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin, ulaşımının kolay olması dolayısıyla çok sayıda ziyaretçi ağırladığını vurgulayan Gürbüz, "Bulunduğumuz kayak merkezinin fauna ve florası da çok canlı. Adeta tabiat harikası bir yer." dedi.

"Yatırımlar burayı daha da cazip hale getirdi"

Yıldıztepe'yi kış tatilinin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Devletimizin yapmış olduğu yaklaşık 100 milyon lira tutarındaki yatırımlar burayı daha cazip hale getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden kayak merkezine kadar 4 kilometrelik çok özel bir asfalt yapıldı. Bölgeye 350 araçlık otopark inşa edilerek çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Ayrıca telesiyej hattının alt ve üst noktalarına kafeteryalar inşa edildi. Otellerimizde çok ciddi yenileme ve restorasyon çalışmaları oldu. Bu yıl daha kaliteli ve misafirleri memnun edecek hizmet sunmayı umuyoruz."

"Her düzeyde kayakseveri memnun edecek pistimiz var"

Kayak merkezinde 3 pist bulunduğuna dikkati çeken Gürbüz, "Her düzeyde kayakseveri memnun edecek pistlerimiz mevcut. Yeni başlayanlar ve profesyonelce kayan sporseverleri memnun edecek pistlerimiz bulunuyor." ifadesini kullandı.

Sadece kış turizmi değil, her mevsim Ilgaz'ın doğasını görmeye ziyaretçileri beklediklerini dile getiren Gürbüz, macera ve doğa turizmi için Ilgaz'ın uygun bir yer olduğunu, ayrıca 530 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun zipline (kaytel) hattının da Kadınçayırı Tabiat Parkı'nın içinde bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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