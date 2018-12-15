1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek vereceklerini bildirdi.
15 Aralık 2018 21:56
Yazdır
Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'inci sırada bulunduğunun altını çizdi.

Geçmişe göre tarımsal desteklerde yüzde 700'lük bir artış sağladıklarını, 16 yıl önce 1,8 milyar liralık tarımsal destek verildiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2018 yılında 14,5 milyar liralık ödeme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında da tarıma 16,1 milyar liralık destek verecek. Desteklerin bu denli artması elbette üretimimize olumlu yönde yansıdı ve bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaştı."

Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiricilik üretiminde de dünyada en hızlı büyüyen 3. ülke konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu sektörde de gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar sayesinde AB ülkeleri arasında 7. sıradan 2. sıraya yükseldik. 2017'de 280 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik üretimimizin, 2023'te 600 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin biyo-çeşitlilik, küçük aile işletmeciliği, dış pazarlara yakınlık, tarıma dayalı ve bağımlı sanayi, geleneksel üretim kültürü noktalarında çok güçlü olduğunu belirten Pakdemirli, "Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde dünya lideriyiz. Diğer yandan tarımsal GSYİH 36 milyar liradan 190 milyar liraya yükseldi. Tarımsal ihracatımız ise 3,7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaştı. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz, biz bu büyük hacimden tarımsal üretim ve ihracat olarak en yüksek payı almak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 634 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konkordato kararının ardından tekrar üretime başladı
15 Aralık 2018 16:04		 İzmir'de palamut akını
15 Aralık 2018 13:12
'Doğalgaz indirimi vatandaşa da yansımalı'
15 Aralık 2018 11:33		 Bakan, e-ticarette güven uygulamasının başladığını açıkladı
15 Aralık 2018 11:19
Zam oranlarını ifşa etti, işinden oldu
15 Aralık 2018 11:13		 Yalancı indirimden sonra tedarik de yalan oldu
15 Aralık 2018 09:15
MTA yurtdışına açılıp Kızıldeniz'de altın arıyor
15 Aralık 2018 08:50		 200 bin kişi için iş fırsatı
15 Aralık 2018 08:00
Albayrak: Türk ekonomisinin altın çağı
15 Aralık 2018 07:45		 TİM Başkanı Gülle: Hedef, dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir
15 Aralık 2018 01:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Zam oranlarını ifşa etti, işinden oldu
Polisin gizlenerek video çekmesi tepkilere neden oldu
MHP'den 3600 ek gösterge açıklaması
Yılmaz Özdil: Erdoğan bira içseydi Türkiye daha iyi olurdu
HDP'li Vekil: Yeni Gezi yolda, korkun!
KYK Isparta İl Müdürü görevden alındı
Chrome'dan internete girenlere önemli uyarı
14 yıllık davadan sonra, Mahmure Ana'nın mirası 263 itfaiyeciye kaldı
Şehit edilen emniyet müdürüne hakarete tutuklama
Ahlaksız Youtuber'a istenen ceza belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
putlarla izzetli olmak 3
Kapatıcı 2
Bira 1
17.12.2018 fenerbahçe vs b.b.erzurumspor maçı 4
fatih portakal hakkında suç duyurusu 2
tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanılması 1
sude 4
15.12.2018 m.başakşehir vs galatasaray maçı 6
motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri cezası 1
hakkının yenmesi 4
SON İLANLAR
Ulubat Gölü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam