1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 ülkenin meyvesini tek ağaçta yetiştirdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir çiftçi, aynı ağaçta 4 ülkeye ait meyve yetiştirmeyi başardı. 10 yıl önce dikip 5 yıl önce aşılama yaptığı turunç ağacından 4 ülkeye ait meyve alan çiftçinin ağaçları ziyaret akınına uğruyor
15 Aralık 2018 22:21
Yazdır
4 ülkenin meyvesini tek ağaçta yetiştirdi

Aksu ilçesinde kendisine ait çiftlikte 16 yıldır çiftçilik yapan 59 yaşındaki Emin Şencan, toprakların verimli olmasından dolayı 150 dönüm alan üzerinde bulunan arazisine 10 yıl önce yüzlerce narenciye ağacı dikti. Zaman geçtikçe işinde profesyonelleşen Şencan, çiftlik içerisinde diğer ülkelerde yetişen ve Antalya'nın iklimine uygun meyveleri de yetiştirmeye başladı.

Şencan, bu süre içerisinde aşılama yöntemiyle aynı ağaç üzerinden farklı meyveler elde edilmesini öğrendi. Çevresinde bulunan vatandaşlardan ve tanıdıklarında da yardım alan Şencan, 5 yıl önce diktiği bir turunç ağacına 4 farklı meyvenin aşılamasını uyguladı. Şencan ağaç üzerine önce anavatanı Çin olan gramantin mandalina ardından da Güney Asya kökenli halk arasında ağaç kavunu olarak bilinen şadok meyvesini aşıladı.

'LİSTE YAPTIM'

İki aşı meyvesi ile yetinmeyen Şencan devamında iki meyve daha aşıladı. Hindistan kökenli bergamot ve İtalya kökenli limon aşılayan Şencan, ağacında 4 farklı meyve yetiştirmeyi başardı. Şencan aynı aşılama yöntemiyle bahçesinde bulunan 3 ağacından yılda tonlarca meyve elde ediyor. Aynı gövde üzerinde farklı meyve yetiştirmeye hobi olarak başladığını belirten Şencan, "Bahçemde değişik meyve yetiştirmek hobi oldu. İşimi profesyonel olarak yapıyorum. Akdeniz iklimine uygun bütün meyve çeşitlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Bahçede toplamda 85 çeşit meyve var. Bunlar içerisinde avakado, portakal, limon, Gaziantep fıstığı ve diğerleri var. Hepsini hatırlamıyorum. Soranlara söylemek için ayrıca bir kağıda liste yaptım. Oradan okuyorum" dedi.

'AYNI İKLİM BÖLGESİNDE OLMASI GEREKİYOR'

Aynı ağaç üzerinde 4 farklı meyveyi nasıl yetiştirdiğini anlatan Şencan, "Bunu yaparken önce bir turunç diktim. Dikmiş olduğum turuncun üzerinde farklı meyvelerden aşılar yaparak bu sonucu elde ettim. İstersen bu çeşidi 4 tane değil de 10 tane hatta istemediğimiz kadar yaparız. Bunun olabilmesi için çeşitlerin aynı iklim bölgesinden olması gerekiyor. Burada narenciye olduğu için hepsini narenciye çeşidinden yapmak gerekiyor. Burada gördüğümüz ağaçta ilk meyvemiz gramantin mandalinadır. Gramantin mandalinasının anavatanı Çin'dir. İkinci meyvemiz ise şadoktur. Bu halk arasında ağaç kavunu olarak bilinir. Bu meyve de Güney Asya kökenlidir" ifadelerini kullandı.

'BEN DE ŞAŞIRDIM'

Diğer meyveler hakkında da bilgi veren Şencan, "Bir diğer meyve ise bergamot meyvesidir. Bergamot özellikle Antalya'da reçel için yetiştirilir. Onun kökeni de Hindistan'dır. Son meyvemiz ise limondur. Limonun ana vatanı ise İtalya'dır. Ben bu ağacı dikeli 10 yıl oldu. Diktikten 2 yıl sonra aşısını yaptım. Daha sonra aradan 5 yıl geçtikten sonra meyve verdi. 3 yıldır meyve alıyorum. Görenler şaşırıyor. Ben kendim bile şaşırdım. Bu kadar güzel meyveler beklemiyordum. İnsanlar çok ilgi gösteriyor. İnsanlar 'Bir ağaçta 4 çeşit meyve nasıl olur' diyerek buraya bakmaya geliyorlar. Herkese kapımız açık" dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,052 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
16 Aralık 2018 00:03		 Yol ortasında şaşırtan elektrik direkleri
15 Aralık 2018 23:50
Maaşı çalınan Hüseyin dedeyi sevinçten ağlatan yardım
15 Aralık 2018 23:38		 Kadın girişimci hobisini ticarete dönüştürdü
15 Aralık 2018 23:27
Son deniz feneri ustası da mesleği bıraktı
15 Aralık 2018 23:21		 Bu odanın geceliği 25 bin dolar
15 Aralık 2018 23:15
Yıldıztepe yeni yatırımlarla ziyaretçilerini bekliyor
15 Aralık 2018 21:46		 Marmara'da sıcaklık artacak
15 Aralık 2018 20:36
'Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
15 Aralık 2018 20:26		 İsmiyle dikkati çeken mahalle: 'Dont'
15 Aralık 2018 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
9 araca çarptı; 'Viski yok mu?' dedi
16 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Hediye yağmuru başladı
Yılbaşı mobilyalarında kargo bedava
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ersun yanal 1
2018-2019 euroleague sezonu 1
doğum gününde mutsuz olmak 2
Bira 1
ricardo quaresma 2
kırmızı bereliler 1
at eti helal mi haram mı sorunsalı 1
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 2
17.12.2018 fenerbahçe vs b.b.erzurumspor maçı 4
16.12.2018 beşiktaş vs trabzonspor maçı 3
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam