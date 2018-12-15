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Koşu bandından uyuşturucu çıktı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Avustralya'ya kargoyla gönderilmek istenen 14 kilo 731 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
15 Aralık 2018 22:27
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Koşu bandından uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Havalimanı'ndaki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kargo şirketine 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Avustralya'ya gönderilmek üzere paketlenmiş koşu bandının alt taban kısmında 14 kilo 731 gram Afyon sakızı bulundu.

Paketi kargo firmasına teslim eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
DHA
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