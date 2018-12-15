Sağlık müdüründen gece yarısı denetimi

YARGITAY, KARARLARDA YOL GÖSTERECEK, BYLOCK'UN TEKNİK ANALİZİNİ ÇIKARDI Yargıtay'ın görevlendirdiği 2 tetkik hakimi FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock ile ilgili gelecek dosyalarda, karar verilmesinde yol gösterecek kapsamlı bir teknik analiz çalışması yaptı. 4 ay süren çalışmanın ardından ortaya çıkan analiz ByLock davalarına bakan hakimler için önemli kıstaslar sunacak. Analizle birlikte FETÖ'nün 'Mor Beyin' gibi kurduğu tuzaklar ortaya çıkartılarak gerçek kullanıcılara cezalar verilecek.