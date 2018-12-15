Sağlık müdüründen gece yarısı denetimi
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde gece geç saatlerde ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü.
|15 Aralık 2018 22:45
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Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde gece geç saatlerde ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü.
İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz Atatürk Devlet Hastanesinde gece ziyaretinde bulundu.
Dr. Yılmaz hastane birimlerini gezerek çalışan personelleri ziyaret etti çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ardından hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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