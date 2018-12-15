Kışın kalp krizi riski artıyor

Genel inanışın aksine kalp ve damarlarla ilişkili hastalıkların kış mevsiminde artış gösterdiğini belirten Kardiyoloji Uzm. Doç. Dr. Mehmet Emre Özpelit, "Kalp krizi olgularının kışın kan basıncının yüksek olması, beslenme alışkanlıkları gibi nedenlere bağlı olarak iki ila üç kat arttığı bilinmektedir" dedi.

Kışın kan basıncının yani tansiyonun daha yüksek seyretmesinin kalp damar hastalıklarını tetiklediğini belirten Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Emre Özpelit, "Kalp damarlarında ve diğer vücut damarlarında soğuğa bağlı spazm; yani büzüşme olması, kan dolaşımının yavaşlaması, pıhtılaşmaya yatkınlığın artması da nedenler arasında sayılabilir" dedi.

Kış aylarında beslenme alışkanlıklarının değişmesinin de kalp hastalıklarını olumsuz etkilediğinin altını çizen Özpelit, "Kışın gecelerin uzamasına bağlı olarak beslenme alışkanlıkları da sıklıkla değişir. Gece geç saatte; yemek yeme, tatlı, hamur işi, kızartma türlerinde ağır gıdaların daha sık tüketilmesi, fiziksel hareketlerin ve spor aktivitelerinin azalması, kilo artışı da kalp hastalıkları için olumsuz ve risk faktörü sayılabilecek durumlardır. Güneş ışınlarına daha az maruz kalınması nedeniyle kış mevsiminde D vitamini eksikliği de oldukça sık görülür. Son yıllardaki bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliğinin kalp hastalıkları açısından risk oluşturduğunu göstermiştir. Kışın daha sık görülen grip, bronşit, zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları özellikle kalp hastalarında klinik durumu kötüleştirmektedir" şeklinde konuştu.

Akdeniz mutfağı ve egzersiz

Kış aylarında kalp sağlığını korumak için tavsiyelerde bulunan Medical Park İzmir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Emre Özpelit, şöyle devam etti:

"Kışın havaların soğuması ile sabah erken saatlerde yürüyüş yapmaktan, göğüs bölgesine doğrudan rüzgar, soğuk almaktan kaçınılmalıdır. Alışveriş merkezleri gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda grip salgınlarının hızla yayılabileceği akılda tutulmalı ve mümkünse uzak durulmalıdır. Özellikle düzenli beslenmeye uyumun devam ettirilmesini öneriyoruz. Yüksek karbonhidratlı, yağlı gıdalar ile hamur işi türü gıdaların tüketimi azaltılmalı, mümkünse akşam 19.00'dan sonra yemek yenilmemelidir. Akdeniz mutfağının temelini oluşturan zeytinyağı, sebze, meyve, balık ve tahıllardan oluşan diyet kalp hastaları için çok sağlıklıdır. Yazın olduğu gibi kışın da susuz kalmamak gerekiyor. Kronik kalp, akciğer ve yüksek tansiyon hastalarının mutlaka sonbahar başında grip aşısı olmalarını öneriyoruz."