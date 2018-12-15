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'Süper indirim' kampanyaları fiyasko çıktı

'Süper indirim' diye lanse edilen günlerden yine bir fiyasko çıktı. Birçok marka sipariş edilen ürünleri gönderemiyor. Bazı lüks markaların yerine ise 'imitasyonları' gönderiliyor.
15 Aralık 2018 23:09
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'Süper indirim' kampanyaları fiyasko çıktı

'Süper indirim' diye lanse edilen günlerden yine bir fiyasko çıktı. Birçok marka sipariş edilen ürünleri gönderemiyor. Bazı lüks markaların yerine ise 'imitasyonları' gönderiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda perakende sektörü 'Efsane Cuma', 'Şahane Cuma', 'İndirim Cuması' gibi isimlerle dev bir kampanya başlattı. Bu kampanya, Amerika'da zararına satışlar yapılan günlerin bir benzeri zannedildi. Bütün medya araçlarıyla günlerce bombardıman yapıldı ve tüketiciler her saat başı "Son 24 saat", "Son 1 saat", "İndirime son 10 dakika" mesajlarıyla indirime davet edildi. Çıkarılan bunca gürültüyle indirimli ürün alacağını zanneden milyonlar, e-Ticaret sitelerine ve mağazalara koştu. Bazıları sabahın ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde kuyruğa girdi ama sonuç hüsran oldu. Çünkü fiyatlar 2-3 kat artırıldıktan sonra 'sözde' indirim yapılmıştı. Böyle olunca 'Şahane', 'Muhteşem' dedikleri indirim 'yalancı indirime dönüştü ve sosyal medyada 'Efsane aldatmaca' etiketiyle 'trend topic' oldu. Bütün bu aldatmacaya rağmen 'sözde' indirim gününde yaklaşık 5 milyar liralık alışveriş gerçekleşti.

Ancak şu günlerde aldatmacanın yeni bir aşaması gerçekleşiyor. Söz konusu indirim günlerinde ürün seçip sipariş veren binlerce kişi yeni bir şok yaşıyor. Bazı ürünler 'tedarik edemedik' bahanesiyle gönderilmiyor. Sipariş verdikleri site ya da markayı arayan tüketiciler ise "Yoğun talep sebebiyle ürününüzü tedarik edemiyoruz, paranızı hesabınıza iade edeceğiz" mesajı gönderiliyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Satıcının 'tedarik edemiyorum mazereti ancak üretimin kesinlikle mümkün olmadığı durumda geçerli olabilir. Bu durumda dahi stokta bittiği anda kaldırması gerekir. Kaldırmadı ve satış gerçekleştiyse de tedarikle yükümlü. Aksi halde aldığı parayı değil, ürünün indirimsiz fiyatı kadar bedeli tüketiciye iade etmek durumunda" dedi.

Stokta yok demek fabrika yanarsa geçerli bir mazarettir

İndirim bahanesiyle vadettiği ürünü şimdi de 'stokta yok' bahanesiyle göndermeyen şirketlere karşı tüketicinin ne hakkı olduğu konusunda Ağaoğlu, "Tüketici Kanunu'nun 'Mesafeli Sözleşmeler' yönetmeliğinin 16. maddesi diyor ki, malın tedarik imkansız hale gelmişse satıcı 5 gün içinde yazılı bildirim ve ödeme yapmak mecburiyetindedir. Ancak malın tedarikinin imkansız hale gelmesinden kasıt, depoyu su basması, fabrikanın yanması gibi bir sebeptir. Yani 'tedarik edemedik' demek geçerli sebep değildir. Mağdurların mutlaka Tüketici Mahkemesine başvurmasını tavsiye ediyorum. 4.570 liraya kadar ilçe hakem heyetleri, üzerinde il hakem heyetleri yetkilidir ve mahkeme kararı hükmündedir" dedi. Yani satıcı, tüketiciden aldığı bedeli iade etmekle kurtulamıyor. Söz konusu ürünün indirimsiz bedeli üzerinden iade yapmak durumunda" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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