Son deniz feneri ustası da mesleği bıraktı
|15 Aralık 2018 23:21
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İZMİR'in Kemeraltı Çarşısı'ndaki son deniz feneri ustası Yaşar Dağlı (65), bu işi bırakıp, teraryum denilen, cam vazoların içinde canlı çiçeklerle hazırlanan süs objelerinin üretimine başladı. 51 yıldır deniz feneri ürettiğini söyleyen Dağlı, "Bu meslek artık bitti" dedi.
Gelişen teknolojiyle birlikte, geceleri deniz kılavuzluğuna duyulan ihtiyacın giderek azalmasıyla, Kemeraltı Çarşısı'nda dükkanı bulunan son deniz feneri ustası Yaşar Dağlı da bu işi bıraktı. 51 yıldır deniz feneri ustalığı yapan Dağlı, deniz fenerine olan talebin giderek azaldığını, son dönemde de artık bittiğini söyleyerek, teraryum denilen, cam vazoların içinde canlı çiçeklerle üretilen süs objelerinin üretimine başladı.
BİR TANE BİLE TALEP YOK
Eskiden işlerinin çok iyi olduğunu anlatan Yaşar Dağlı, "Yıllarca gemicilere deniz feneri yaptım, artık talep gelmeyince bıraktım. Şu anda içlerine çiçek koymak için teraryum yapıyorum. Bundan sonra ne olur, Allah biliyor. Deniz feneri için bir tane bile talep yok. Benden sonra başka bu mesleği yapan da kalmadı. Deniz feneri müşterisi binde bir geliyor o zaman da zaten fiyatta anlaşamıyoruz. Teraryumları ise pirinçten yapıyoruz, arasına camları geçiriyoruz. Siyah isteyene siyah, altın rengi isteyene altın rengi üretiyoruz. Yılbaşı dolayısıyla işler iyi ama yılbaşından sonra ne olur bilemiyorum" diye konuştu.
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