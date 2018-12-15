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Kadın girişimci hobisini ticarete dönüştürdü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2 çocuk annesi Eda Erdoğan (32), 5 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap tasarım işinde kendini geliştirdi.
15 Aralık 2018 23:27
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Kadın girişimci hobisini ticarete dönüştürdü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2 çocuk annesi Eda Erdoğan (32), 5 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap tasarım işinde kendini geliştirdi. 1 yıl önce açtığı iş yerinde tasarımlarını müşterilerinin beğenisine sunan Eda Erdoğan, şimdilerde yurt dışına ürün gönderir hale geldi.

Kumluca'da oturan gıda teknikeri Eda Erdoğan, farklı firmalarda teknikerlik yaparken, 5 yıl önce hobi olarak ahşap tasarımına yöneldi. Hem çalışan, hem de hobisiyle uğraşan Eda Erdoğan'ın yaptığı ahşap eserleri beğenenler satın almak istedi. Talebin yoğun olması üzerine hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Eda Erdoğan, geçen yıl ilçe merkezinde bir iş yeri açtı.

BABASIYLA BİRLİKTE YAPIYOR

Güzören Mahallesi'ndeki bahçelerinden elde ettiği başta atık ağaç parçaları olmak üzere ahşaptan sehpa, yemek masası, biblo, duvar panosu ve vazo gibi çeşitli süs eşyaları ve ev gereçleri yapan Eda Erdoğan, açtığı iş yerinde bunların satışına başladı. Eda Erdoğan, babası Hüseyin Erdoğan'ın güneş enerjisinden sıcak su elde edilen ve bölgede 'günısı' adı verilen sistem üzerine faaliyet gösterdiği Kumluca Sanayi Sitesi'ndeki dükkanını da atölyeye dönüştürdü.

'KAZAKİSTAN'A BİR PARTİ ÜRÜN GÖNDERDİM'

Babasıyla birlikte yaptığı ahşap ürünleri iş yerinde satışa çıkaran Eda Erdoğan'ın ünü, kendisinden alışveriş yapanların sayesinde yurt dışına kadar taştı. Eda Erdoğan, "Hobi olarak başlamıştım, ticarete dönüştürdüm. Daha sonra iş yerimde sergilemiş olduğum ürünler turistlerin dikkatini çekmeye başladı. Önce küçük çaplı alışverişler, daha sonra büyük çaplı ticarete dönüştü. Ticaretimin ilk basamağı olarak Kazakistan'a bir parti ürün gönderdim. Şu anda da Hollanda ile bir çalışmam olacak. Yapmış olduğumuz objeler tasarımına, modeline ve desenine göre değişmekle birlikte fiyatları 10 TL'den başlıyor, 5- 6 bin ve katlarına kadar satılabiliyor" dedi.

'HAYAL GÜCÜ ÖNEMLİ'

Ürünleri kendi bahçesinden ve doğadan elde ettiği atık ahşaplardan yaptığını vurgulayan Eda Erdoğan, "Ürünlerimizde sadece tasarım ve hayal gücüyle müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Müşterilerimiz de bize çeşitli talepler, fikirler ve tasarımlar sunuyor. Bu işin maliyeti yok. Sadece hayal gücü önemli. Hayal gücünü hayata dönüştürünce tasarım ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'İKİMİZ BERABER ÇALIŞIP GİDİYORUZ'

Baba Hüseyin Erdoğan ise, "Kızım bu işi 5 yıldan beri hobi olarak yapıyordu. Kendi mesleğinde iş bulamayınca ticarete dönüştürdü. Ahşap tasarım ürünlerini satmak için ticari amaçlı iş yeri açtı. Ben de bu konuda ona yardımcı olmak için atölyemde işçiliğini ben yapıyorum. Tasarımlarını kızım çiziyor. İkimiz beraber çalışıp gidiyoruz."
DHA
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