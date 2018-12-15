Dişçi korkusu çocukluktan geliyor

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Alkurt, diş tedavisi korkusunun küçük yaşlarda yaşanan kötü deneyimlerden kaynaklandığını söyledi.

2013 yılında eğitim-öğretimin yanında sağlık hizmetlerine de başlayan RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 3 yılda yaklaşık 81 bin hasta diş tedavisi oldu. Fakülte yılda yaklaşık 27 bin hastaya hizmet veriyor. Diş Fakültesi, Rize ili ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş, fakültelerinde sağlık hizmetlerinin yanında öğrencilere eğitim verildiğini belirterek '2013 yılında hem eğitim-öğretime hem de hasta sağlık hizmetine başladık. Hasta sağlık hizmetini; sadece Rize ili sınırlarında değil Artvin ve Trabzon'un bazı ilçeleri dahil olmak üzere hemen hemen bütün Doğu Karadeniz Bölgesi'ne vermekteyiz. Diş sağlığı ile ilgili bütün hizmetleri en iyi şekilde veriyoruz. Sadece basit tedaviler değil genel anestezi altında büyük ameliyatlar da yapıyoruz. Diğer fakültelerde yapılıp da bizde yapılamayan hiçbir işlem bulunmamaktadır. Şu anki fiziki şartlarımız bizi zorlasa da cihaz ve ekipman açısından herhangi bir eksiğimiz bulunmamakta en modern ve yeni teknoloji cihazlarımız ile modern sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktayız. Yapımı devam eden yeni binamızın bitmesiyle birlikte hastalarımız daha fazla hizmeti iyi şartlarda sunabileceğiz.ö dedi.

DEKAN YARDIMCISI ALKURT DİŞ ÇEKTİRME KORKUSUNU YENDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Alkurt, fakülte bünyesinde kanal tedavisi, protez, implant, çocukların her türlü diş tedavilerini ve cerrahi ameliyatları başta olmak üzere bütün tedavi hizmetlerin imkanlar ölçüsünde vermeye çalıştıklarını belirtti. Diş çektirme korkusunun küçük yaşlarda yaşanan kötü deneyimlere dayanabileceğini belirten Alkurt, Çocuk hekimlerimiz hastalarımıza çok ilgili ve dikkatli yaklaşıyorlar. Onları motive ederek tedavi yöntemlerini yapıyorlar. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Artık diş çektirme korkusunu yendiğimizi düşünüyorum diye konuştu.

Fakültede ellerinden geldiğince son teknoloji ürünlerini kullandıklarını ifade eden Alkurt, sözlerini şöyle tamamladıÖzellikle protez anlamında dişlerin yapımının ardından hastalarımıza önerilerimiz oluyor. Total veya parsel protezlerin bakımı çok önemlidir, protezlerin temizlenmesini uygulamalı olarak hastalarımıza gösteriyoruz. Kuron ve köprü protezlerde dikkat edilmesi gereken konular da hastalarımıza aktarıyoruz. Cerrahi işlemlerin ardından da hastalarımıza bilgilendirmeler yapıyoruz. Hastalar dediklerimize dikkat ettikleri sürece herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz.