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Yol ortasında şaşırtan elektrik direkleri

Gaziantep'in Burak Mahallesinde yol ortasındaki 2 elektrik direği görenleri şaşırtıyor.
15 Aralık 2018 23:50
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Yol ortasında şaşırtan elektrik direkleri

Gaziantep'in Burak Mahallesinde yol ortasındaki 2 elektrik direği görenleri şaşırtıyor. Yolu ikiye bölen direkler nedeniyle tepki gösteren vatandaşlar, direklerin resmiyette gözükmediğini belirterek elektrik kablolarının yer altından geçtiğini ileri sürdü.

Gaziantep'in Burak mahallesi 45 Nolu cadde girişinde yolun ortasında, art arda dikili direk görenleri şaşırtıyor. Yoldaki direkler nedeniyle bir çok kazanın meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise, defalarca kez şikayette bulunarak, dilekçe verdiklerini ifade etti. Tüm çabalarına rağmen direklerin kaldırılmadığını belirten vatandaşlar, resmiyette ise direklerin gözükmediğini ileri sürdü.

Mahalle Muhtarı Hanifi Özkesen, verdikleri dilekçenin ardından yaklaşık 3 ay önce gelen firma yetkililerin direklerin kaldırıldığını, elektrik hattının yer altına alındığını söylediğini iddia etti. Resmiyette yer altında gözüken elektrik hattının halen daha yer üstünde bulunduğunu belirten Muhtar Özkesen, "5 senedir dilekçe veriyorum.

Cadde üzerinde 2 tane direğimiz var ve yolun ortasında bulunuyor. Haftada en azından 2 veya 3 trafik kazası yaşanıyor. Ben defalarca dilekçe vermeme rağmen sorun çözülmedi. 3 ay önce beni aradılar ve arızanın giderildiğini, sorunun çözüldüğünü söylediler. Ancak sorun hala devam etmekte. Ben 10 yıldır bu sorun ile uğraşıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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