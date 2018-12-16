Meteoroloji uyardı! Şemsiyenizi almadan çıkmayın-Haritalı
|16 Aralık 2018 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Yalova, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Osmaniye'nin güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Ege Kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli(21-50 Kg / m2), Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış (50-120 kg / m2) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yıldırım, ani sel, su baskını, deniz üzerinde hortum oluşma riski) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 15 °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
IZMIR °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MANISA °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Osmaniye'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şidddetli olması bekleniyor
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu
CANKIRI °C, 8°C
Çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu
KARABÜK °C, 13°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KİLİS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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