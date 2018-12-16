Balıkta bolluk yaşanıyor! Fiyatlar düştü

Karadeniz'de bu sene son yılların en bol balık sezonu yaşanıyor. Geçen sezonlarda özellikle birkaç tür bol olurken, diğer türlerde ise kıtlık yaşandı. Bu sene her balık türünün oldukça bol olduğuna dikkat çeken Samsunlu balıkçılar, özellikle çinekop ve istavritte bolluğun geçen senelere oranla oldukça fazla olduğunu ifade ettiler.

Çinekopun fiyatının yarı yarıya düştüğünü belirten balık satıcısı Kurtça Aydın, "Bu sene her türden balık çok. Palamut, hamsi, mezgit, barbun, çinekop, istavrit ganimet gibi geliyor. Bu seneki bolluk, 10-15 senedir görülmedi. Geçen sene sezon çok kıt geçmişti. Bu sene yüzümüz gülüyor. Geçen sene 20 liraya hamsi satıyorduk, bu sene 8 liradan satıyoruz" dedi.

İstavritin geçen sene 10-15 liradan satıldığını hatırlatan Aydın, "Bu sene 7 liradan satılıyor. Çinekop geçen sene 30 liradan satılıyordu. Bu sene 15 liradan satılıyor. Mezgit ve barbunda da bolluk yaşanıyor. Bu sene özellikle istavrit ve çinekop oldukça bol geliyor. Geçen seneye oranla bu sene bereketli geçiyor. Karedeniz sezon açıldığından beri bize cömert davranıyor." şeklinde konuştu.

Balık satıcısı Bülent Çakmak ise, "Bu sene balık fiyatları çok uygun ama vatandaşların ilgisi beklediğimiz kadar yok. Balıkların kilosu 8 liradan başlıyor 40 liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye göre balıklar var." diyor.

Yavaş yavaş hamsinin sevdiği hava şartlarının da geldiğine dikkat çeken balıkçılar, "Hamsinin daha da bollaşıp ucuzlamasını bekliyoruz. Hamsinin yanı sıra istavrit ve çinekop da oldukça bol çıkıyor. Geçen sene sattığımız fiyatların yar??sına çinekop ve istavrit satıyoruz. Hem de bu seneki çinekoplar lüfer gibi olmuş, sarı kanat olmuşlar. Et ve tavuk fiyatlarına göre balık almak daha ekonomik geliyor" diyor.

Balık bolluğundan memnun olduklarını belirten vatandaşlar da fiyatların daha da düşmesi gerektiğini söylüyor.

Öteyandan Trabzon'da, denizlerde avı süren hamside de son yılların en bereketli sezonu yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarında hamsi fiyatları 5 ila 10 lira arasında değişiyor.

Sezonun başlangıcından itibaren boş kalmayan balıkçı tezgahlarında, hamsi tezgahları dolduruyor. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde hareket eden hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı.

Balıkçılar akınla birlikte, hamsinin daha da bollaşacağını ve fiyatların da 5 liranın altına düşebileceğini belirtiyor. Tezgahlarda, kilosu 5 ila 10 lira arasında satılan hamsi bolluğu vatandaşları da sevindiriyor.

Fiyatların hamsilerin kalitesine göre değiştiğini belirten balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Bu sene vatandaşların istediği düzeyde bir fiyat aralığı yok. Vatandaşlar istiyor ki fiyatlar 5 liranın da altına düşsün ama zaten şu anki fiyat gayet normal. Fiyatlar hamsinin kalitesine göre değişiyor. Son 4 ay boyunca hiçbir kıtlık olmadı, her gün tezgahlarımız doldu. Bir balıkçı olarak, bol geçen bir sezonun ardından, hamsinin bu tezgahları süslemesi bolluğun göstergesi" dedi.

Hamsinin batı kıyılarından Trabzon kıyılarına doğru gelmeye başladığını söyleyen balıkçı Hami Çolak da "Son yıllarda palamutun peşine böyle bol hamsinin çıkması çok az görülen bir durum. Bu yıl hamsi, sezonun başlarında biraz az çıktı ama şu an hamsi yuvasına dönüyor. Hamsi Ordu'ya kadar geldi, yakında Trabzon kıyılarına gelecek" diye konuştu.