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Yıldırım: Türkiye belirli tipli teknelerde bir marka haline geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gemi Mühendisleri Odasının 64. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Yıldırım, "Gemi inşaatı sektöründe, Türkiye özellikle belirli tipli teknelerde bir marka haline geldi" dedi
16 Aralık 2018 06:20
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Yıldırım: Türkiye belirli tipli teknelerde bir marka haline geldi

Gemi Mühendisleri Odasının 64. Kuruluş Yıl Dönümü Programı gerçekleştirildi.

Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, gemi inşa alanında çalışan iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa katılan Yıldırım, küresel krizden gemi inşa sektörünün dünya çapında etkilendiğini, yavaş yavaş gemi inşada bir hareketliliğin başladığını, tekrar piyasanın yükseldiğini söyledi.

"Türkiye belirli tipli teknelerde bir marka haline geldi"

Türkiye'nin gemi sektöründe bir marka haline geldiğini belirten TBMM Başkanı Yıldırım, "Geldiğimiz noktaya bakarsak, gemi inşaatı sektöründe, Türkiye özellikle belirli tipli teknelerde bir marka haline geldi. Yatlarda, hizmet gemilerinde, kimyasallarda, römorkörlerde aranan ülke haline geldik, dünya çapında rekabet eder konuma geldi.

Dünya küresel krizi ile beraber, küresel ticarette ki daralma yeni bir inşaya yansıdı çünkü dünyada ki ticaret azalınca taşımacılık da azalıyor, taşımacılığın yüzde sekseninden fazlası deniz yolu ile yapılıyor. En önce küresel krizden gemi sektörü etkilendi ve 2009'dan itibaren neredeyse bütün inşaat kesildi ve mevcut gemiler yarı fiyatına müşteri bulamaz hale geldi.

Şimdi yeni inşaata kıpırdanma var, tekrar piyasa yükseliyor. Deniz taşımacılığında da son bir buçuk yılda kıpırdanma var, orada da fena gitmiyor ama hala dünyanın ortalama kalkınma hızı üçün altında seyir ediyor, 3'ün altında bir büyüme aslında bir küçülmedir" dedi.

"Türkiye altyapı gelişmişlikte 9. sıraya yükseldi"


2002 yılından beri siyasetin içerisinde olduğundan dolayı meslekle iç içe olamadığını söyleyen TBMM Başkanı Yıldırım, "Memleket meseleleriyle daha çok zaman harcıyoruz.

Bir gemi mühendisi, denizci olarak memlekete denizcilik kadar hatta denizciliğin dışındaki alanlarda daha çok emeğimiz, hizmetimiz oldu.

Aklınıza gelen bütün büyük projeler, bölünmüş yollar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya, hızlı trenler, 26 bin kilometre bölünmüş yol, 2 bin 500 kilometre otoyol, 400 kilometre tünel, dünyanın üçüncü büyük tüneli, şimdi de Çanakkale dünyanın en uzun köprüsü, bunlar 16 yıla sığdırdığımız hizmetler.

Altyapıda Türkiye, ben göreve başladığımda 39. sıradaydı gelişmişlik bakımından, yollar, hava yolları, kara yolları, deniz yolları. 2017 sonunda Türkiye altyapı gelişmişlikte 9. sıraya yükseldi. Elhamdülillah zamanımızı boşa geçirmedik"

Yıldırım'a konuşmasının ardından, Gemi Mühendisleri Odasına kendi el yazısıyla yaptığı başvuru formu hediye edildi.
İhlas Haber Ajansı
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