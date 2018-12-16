Tesadüfen bulundu! Bugüne kadar bulunan en büyüğü...
Kanada'daki bir madende bulunan 552 karatlık elmasın, Kuzey Amerika kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu açıklandı
|16 Aralık 2018 07:10
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Dominion Diamond Mines adlı madencilik firmasından yapılan açıklamada, Kanada'nın kuzey bölgesindeki bir madende, 552 karatlık sarı elmas bulunduğu belirtildi.
Açıklamada elmasın, ham haliyle satılmayacağı ve değerinin belirlenmesi için henüz çok erken olduğu vurgulandı.
Söz konusu elmasın, Kuzey Amerika kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu aktarılan açıklamada, daha önce 2015'te aynı madende bulunan 187,7 karatlık "Diavik Foxfire" adlı elmasın bu rekoru elinde tuttuğu kaydedildi.
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