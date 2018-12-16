Uyarı üstüne uyarı yapılmasına rağmen... Görenler şaşkınlıkla baktı
Marmaris'te deniz tutkunu bir vatandaş, Muğla geneli yapılan şiddetli yağış uyarısına aldırmadan Aralık ayında deniz keyfi yaptı. Vatandaş sahilde yürüyüşe çıkanların şaşkın bakışlarına rağmen dakikalarca kulaç attı
|16 Aralık 2018 07:20
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Marmaris'te bir vatandaş Aralık ayında deniz keyfi yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için bu gece başlamak üzere şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Marmaris Uzunyalı sahilinde bir vatandaş soğuk havaya ve yağış uyarısına rağmen dakikalarca yüzdü.
Saat 18:00 sularında sahilde yürüyen insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan kulaç atan vatandaş daha sonra gözlerden kayboldu.
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