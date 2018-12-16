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5 yıldır aranan kadın sahte kimlikle yakalandı

Bursa'da 2002 yılında 3 mühendisin öldürülmesi olayıyla ilgili davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2013 yılından bu yana aranan Figen Yıldırım üzerindeki sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı
16 Aralık 2018 07:30
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5 yıldır aranan kadın sahte kimlikle yakalandı

Bursa'da 31 Ocak 2002 yılında gerçekleşen olayda, Figen Yıldırım, Tapu Kadastro Müdürlüğünde görevli Lütfullah Ahmet Erdin ile aşk yaşarken, aynı zamanda Adem Güney ile de sevgiliydi. Bu durumu öğrenen Adem Güney, Figen Yıldırım'ın Erdin'le ilişkisini kabullenemeyerek öldürme planı yaptı.

Plana dahil olan Figen Yıldırım, Erdin'i arayarak buluşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Erdin, Yıldırım'ı alması için Bülent Kepçeli'yi gönderdi. Figen Yıldırım, Bülent Kepçeli'nin lüks cipine bindiği sırada Adem Güney ve arkadaşı Şahin Korkmaz ortaya çıktı. Gemlik yolu üzerinde Adem Güney ve Şahin Korkmaz, Bülent Kepçeli'yi 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İşlenen cinayetin ardından Güney, Korkmaz ve Yıldırım birlikte yola çıkarak Ahmet Erdin'in ofisine gitti. Ofiste mühendis Efkan Açıcı ile oturan Ahmet Erdin'le kısa süren bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ahmet Güney ve Şahin Korkmaz, Ahmet Erdin'i 17 yerinden, Efkan Açıcı'yı ise 7 yerinden bıçaklayarak öldürerek kayıplara karıştı.

Yaşanan cinayetlerin ardından Adem Güney ve Figen Yıldırım, cinayetler sırasında ellerinde oluşan kesikleri tedavi ettirmek için polikliniğe gitti.

Güney ve Yıldırım burada yapılan tedaviler sırasında polis ekipleri tarafından yakalanırken, Şahin Korkmaz ise kaçtı. Emniyette ifade veren Adem Güney'in, "Mühendis benim sevgilimle ilişki kurdu, canıyla ödedi, ama diğer 2 mühendis günahsızdı. İz bırakmamak için onları da öldürdük" dediği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen mahkeme cinayetleri Şahin Korkmaz'ın işlediğini ileri sürdü.

Mahkemenin ardından cezaevine giren Adem Güney ve Figen Yıldırım, burada evlendi. Çift 2005 yılında bu evlilikten cezaevindeyken kız çocuk dünyaya getirdi. Çocuğun olmasının ardından Figen Yıldırım'ın cezaevi değiştirildi. Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde firari olan Şahin Korkmaz, 2006 yılında yakalandı.

Yargılanmalarının sürdüğü sırada Adem Güney ve Figen Yıldırım hakkında 2005 yılında mahkeme 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verdi. Ancak 2011 yılında Yargıtay kararı onamayınca Güney ve Yıldırım 8 Ocak 2011 günü tahliye edilirken, Şahin Korkmaz'ın tutukluluk hali devam etti. 2013 yılında Yargıtay cezayı onayınca da Güney ve Yıldırım hakkında yakalama kararı tekrar çıktı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Olayla ilgili firari şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Bursa Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Figen Yıldırım'ın (35) İstanbul'da gizlendiğine yönelik bilgiler aldı. Gelen istihbarat bilgileriyle birlikte İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleriyle birlikte çalışma başlatıldı. 4 aylık çalışma neticesinde Figen Yıldırım'ın Maltepe'de taksicilik yapan H.A. ile birlikte yaşadığı tespit edildi. Ekipler çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kapıyı, üzerinde Semra Yıldırım adına düzenlenmiş sahte kimlikle Figen Yıldırım açtı.

Kimliğin sahte olduğunu söyleyen polislere, Figen Yıldırım gerçek kimliğini açıklamak zorunda kaldı. Gözaltına alınarak Asayiş Şubeye getirilen Figen Yıldırım'a sahte kimlikten işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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